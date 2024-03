Coalizione Civico Progressista, Bastia Insieme nello Sport, per costruire una comunità forte

A sostegno della Candidatura di Pecci Sindaco Bastia 2024

La Coalizione Civico Progressista di Bastia ha organizzato l’evento “Bastia: Insieme nello Sport”, un’occasione unica per celebrare il potere trasformativo dello sport nella nostra comunità. Nell’incontro, che si terrà venerdì 22 marzo all’Auditorium Sant’Angelo, alle ore 17, parteciperanno illustri ospiti, tra cui il Dott. Vossi Pierluigi, Vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), Marco Romoli ex calciatore docente di sostegno, Dott.ssa Doriana Sannipola, esperta in pianificazione, organizzazione e gestione di eventi sportivi, Giampaolo Conti, Ex Allenatore e dirigente UISP Volley Umbertide e Erigo Pecci, Candidato Sindaco.

Oltre a promuovere lo sport come catalizzatore di valori sociali, inclusivi e culturali, l’evento si propone di evidenziare l’importanza della visione di Erigo Pecci per il futuro di Bastia. Nella sua prospettiva, la città beneficerà di investimenti significativi nelle strutture sportive esistenti, che saranno non solo ripristinate ma anche riqualificate per garantire un ambiente idoneo per tutti i cittadini.

La Coalizione Civico Progressista di Bastia invita tutti i cittadini a partecipare a questo momento di riflessione straordinario e a condividere le proprie idee per una comunità più sana, inclusiva e prospera attraverso lo sport.