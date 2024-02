Il gruppo consiliare di “Forza Italia” esce dalla maggioranza

Il gruppo consiliare di “FORZA ITALIA” esce dalla maggioranza. A darne notizia i tre consiglieri comunali Antonio Bagnetti, Franco Possati e Ramon Rustici. Riteniamo doveroso motivare le ragioni sottese alla nostra decisione di abbandonare i banchi della maggioranza”. Il verificarsi di numerose vicende che hanno mostrato la volontà del Sindaco Lungarotti di non voler assolutamente coinvolgere il nostro gruppo nelle scelte politico/ amministrative, ha fatto maturare in noi la consapevolezza di dover lasciare la nostra originaria collocazione in seno al consiglio comunale.

Tale consapevolezza altro non è che la naturale conseguenza di decisioni nonché condotte che ci hanno fatto capire che non vi erano più le condizioni politiche per proseguire sulla stessa strada. Le aspettative sono state ben presto deluse, non solo per il fallimento amministrativo, piuttosto evidente anche agli occhi della cittadinanza, ma anche per l’assoluta mancanza di spessore politico e l’incapacità di gestire anche i più’ semplici problemi di carattere ordinario, come ad esempio il decoro urbano.

Con il passare del tempo il nostro ruolo è diventato sempre più marginale e siamo stati estromessi dalle decisioni più importanti delle quali non siamo stati mai resi partecipi e spesso male o poco informati. Il primo scopo di una compagine di maggioranza, a nostro avviso, è quello di stimolare l’amministrazione al raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma elettorale per i quali i nostri concittadini ci hanno votato. Più volte abbiamo provato a dare un nostro fattivo contributo, con ogni abilità a nostra disposizione, chiedendo solo di essere ascoltati, ma la risposta è sempre stata caratterizzata da una reticenza disdicevole.

Oggi non ci sentiamo più di essere corresponsabili di una gestione della cosa pubblica che continua a dare pessimi risultati e che non riesce ad affrontare i problemi più impellenti della città”. In questi quasi cinque anni di Amministrazione Lungarotti abbiamo assistito ad una anomalia tutta bastiola: la presenza della Lega tra i banchi dell’opposizione.

L’intera coalizione di maggioranza, Partiti e Liste Civiche, si è sempre espressa per la riunificazione del centrodestra. Oltre che auspicarla si è fattivamente adoperata per ricostituire, anche nel nostro territorio, la coesione di un’aggregazione che tra qualche mese dovrà affrontare la competizione elettorale.

Da parte del Primo cittadino non c’è mai stata una apertura in tal senso. Anzi ha più volte ribadito che i cittadini di Bastia l’hanno votata proprio perché nella coalizione non era presente la Lega. Delusione? Molta, soprattutto per l’impegno assunto con la cittadinanza e questo è uno dei principali motivi che rafforzano la nostra volontà di restare coerenti con noi stessi”, affermano Bagnetti, Possati e Rustici. Continueremo a sostenere i provvedimenti in linea con il programma elettorale, ma per quanto riguarda il resto ci riteniamo liberi di esprimerci di volta in volta in base alle nostre competenze professionali e ad una valutazione politica nell’etica delle responsabilità che ci ha sempre contraddistinti.

Bastia Umbra, 01/02/24 IL GRUPPO CONSILARE DI FORZA ITALIA