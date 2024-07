Le prime parole del Sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, dopo aver fatto giunta [VIDEO]

Negli ultimi anni, ci sono state numerose problematiche relative alle strutture sportive. Altre deleghe che il sindaco ha deciso di mantenere riguardano i gemellaggi e la Polizia Municipale. Queste deleghe rimarranno con lui per tutta la legislatura, mentre altre verranno assegnate agli assessori o ai consiglieri comunali. Tra queste, la delega dei gemellaggi, la delega dell’ente par e, sperabilmente presto, anche la delega dello sport.

Pecci ha espresso la sua preoccupazione per la percezione che Bastia sia una città dimenticata. Ha sottolineato che Bastia deve riappropriarsi di se stessa e che tutti, dal primo cittadino ai cittadini, devono partecipare attivamente alla vita sociale ed economica della città. Ha promesso di fare tutto il possibile per allargare la condivisione delle scelte e delle decisioni.

Il sindaco ha anche parlato della necessità di combattere la rassegnazione e il qualunquismo in tutte le forme e con tutte le forze disponibili. Ha sottolineato l’importanza della capacità di relazione fuori dal comune di Bastia Umbra, in particolare con il comune di Assisi e il comune di Perugia, che in questo momento sta formando la giunta come loro, e con la Regione Umbria.

Pecci si aspetta un’opposizione classica e leale da parte del centrodestra, che non ha ottenuto i consensi per governare la città. Ha espresso la sua intenzione di avere un rapporto istituzionale molto corretto con loro, coinvolgendoli nei lavori del consiglio.

Infine, il sindaco ha parlato della collaborazione con i comuni limitrofi, in particolare con Assisi, vista la vicinanza. Ha sottolineato la necessità di collegare alcune attività, decisioni, scelte e progetti con i comuni vicini e anche in ambiti più ampi. Ha menzionato la possibilità di stipulare delle convenzioni con il comune di Assisi e la provincia di Perugia per cercare tutti gli spazi possibili per l’utilizzo delle palestre. Ha anche parlato della stretta collaborazione con il comune di Assisi per il protocollo di intesa per il parco della Piana e per i progetti del Giubileo e dell’anniversario di San Francesco, che celebrerà i suoi 800 anni. Con loro, ha detto, avrà un rapporto molto più stretto.

Ecco un riepilogo delle deleghe che ha deciso di gestire personalmente e quelle che potrebbero essere delegate successivamente:

1. Bilancio: Riguarda tutti gli assessorati ed è fondamentale per la gestione delle finanze comunali.

2. Personale: Coinvolge tutta la struttura comunale e riguarda la gestione dei dipendenti.

3. Sport: Attualmente in una fase di difficoltà, soprattutto per quanto riguarda le strutture. Il sindaco spera di delegare questa responsabilità presto.

4. Gemellaggi: Questa delega potrebbe essere affidata ad altri in futuro.

5. Polizia Municipale: Il sindaco intende mantenere questa delega per l’intera legislatura.

Le deleghe assegnate:

Marcello Rosignoli, nominato vicesindaco, avrà la responsabilità di settori come i lavori pubblici, patrimonio e infrastrutture, decoro urbano, cimiteri, protezione civile, piano energetico, commercio e sviluppo economico.

Ramona Furiani gestirà l’assetto del territorio e l’ambiente, la pianificazione territoriale e gli affari legali dell’ente.

Elisa Zocchetti si occuperà delle politiche sociali, scolastiche e dell’infanzia, del trasporto pubblico, locale e scolastico, delle pari opportunità e delle politiche per la casa con l’edilizia residenziale pubblica.

Paolo Ansideri sarà responsabile della cultura e della promozione del territorio, oltre a occuparsi di fondi europei, bandi, frazioni e quartieri.

Ermanno Cormani gestirà gli affari generali ed istituzionali, insieme a servizi informativi, protocollo e Urp, farmacie comunali, politiche tributarie e giovanili, lavoro e formazione.