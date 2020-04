Il Giunco ricambia sempre la solidarietà, mascherine al Comune di Bastia Umbra

L’ Ass. IL GIUNCO, che ha ricevuto tanta solidarietà per la costruzione della Casa di Jonathan, ora ricambia con un piccolo dono di mascherine per i medici e pediatri del nostro Comune che con professionalità e dedizione sono in prima linea per la tutela della nostra salute❗ Grazie❣ Grazie anche alla Protezione civile, sempre attiva e disponibile, sotto la guida del Sindaco Paola Lungarotti❗