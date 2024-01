Solidarietà in musica beneficenza a favore de Punto Rosa e ProCiv

Solidarietà, musica e beneficenza per il Punto Rosa e ProCiv

Sabato 13 Gennaio 2024, il Centro Congressi di Umbriafiere ha ospitato “La Musica del Cuore”, un evento di solidarietà a favore dell’Associazione Punto Rosa e del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Questa serata è stata l’anteprima dell’evento finale del programma “Natale a Bastia”, una serie di eventi natalizi organizzati dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con le associazioni locali.

La serata ha avuto un significato particolare, sia per la comunità che si è riunita in gran numero per sostenere due importanti realtà di volontariato del territorio, sia per l’impegno e lo spirito di solidarietà dei musicisti e cantanti che si sono offerti volontariamente per rendere la serata emozionante e coinvolgente. Il pubblico, attratto dalla qualità della musica e dal desiderio di contribuire alla causa benefica, ha risposto con grande entusiasmo.

Il Sindaco Paola Lungarotti ha espresso il suo ringraziamento ai musicisti che hanno partecipato all’evento: i Medici per Caso, Natascia Mancini, Luisa e Marco Lombardoni – Luli Tunes, la giovane promessa Linda Loreti, i Pyramid Quartet, gli Incas. Tutti loro hanno dedicato tempo ed energie per le prove e per l’evento, dimostrando un grande impegno.

Un ringraziamento speciale va al Dott. Giulio Franceschini, che ha coordinato l’evento musicale, e a Ermanno Falcinelli, che ha realizzato un video di esibizioni degli stessi musicisti negli anni ’70/’80. La serata ha anche permesso di ricordare alcuni membri della formazione originale che sono scomparsi prematuramente, tra cui le dott.sse Adelaide Susta e Paola Betti, i dottori Domenico Tazza e Salvatore Minutello, Silvano Susta.

Numerosi gruppi musicali hanno partecipato all’evento, tra cui Luli Tunes acoustic duo, gli Incas, Natascia Mancini e i Pyramid. Il pubblico è stato particolarmente colpito dalla giovane cantante Linda Loreti, che ha già conquistato Fiorello e ha partecipato al programma VivaRai2.

Un ringraziamento va anche alla direzione di Umbriafiere e al Presidente Stefano Ansideri, agli sponsor Mela Pasticcerie, Bottega Verde, Treelife estetic, al numeroso pubblico che ha sostenuto l’iniziativa, alla giornalista televisiva Manuela Marinangeli che ha condotto la serata, a Ermanno Falcinelli per la rielaborazione dei video e foto d’epoca, e all’Assessore Daniela Brunelli che ha coordinato la manifestazione.

L’evento è stato organizzato dal Settore Sociale e dal Settore Cultura del Comune di Bastia Umbra, dimostrando ancora una volta l’impegno della comunità locale nel sostenere le cause di solidarietà.