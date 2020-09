Umbriafiere, ripresa l’attività ma non ancora quella dei grandi eventi

«Non è proprio così, anche se questa mostra è andata in modo soddisfacente con il pubblico che ha rispettato le misure previste – commenta Lazzaro Bogliari presidente di Umbriafiere Spa -. Per i grandi eventi, invece, dobbiamo ancora attendere misure meno restrittive del coronavirus, anche se il Centro ha riaperto accogliendo i concorsi universitari di accesso alle lauree a numero programmato. Abbiamo in programma un mega concorso per infermieri della Asl Umbria 2 di Terni. Sono iscritti oltre novemila candidati. Assisteremo ad altre mostre con analoghe caratteristiche di quella per auto e moto d’epoca». m.s.