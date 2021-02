Don Marco, nessun sacerdote è seduto al tavolo tecnico di palazzo Chigi

S

cusate se intervengo e lo faccio solo perché chiamato in causa e non per tirare acqua al mulino della chiesa. Non so il motivo per cui alcune strutture sono ancora chiuse in quanto nessuno di noi sacerdoti è seduto al tavolo tecnico di palazzo Chigi, quello che posso supporre, ed è una mia umile idea, che ci sono luoghi più facilmente sanificabili di altri: in chiesa si tengono le porte aperte e quindi si garantisce un adeguato ricambio dell’aria, le panche in legno sono più facili da igienizzare rispetto a sedute in stoffapersonali poi per il resto credo che sia una questione di buon senso delle persone che frequentano certi luoghi e non dei gestori che sono convinto facciano tutti le cose secondo le regole.

Vedo poi che è stato chiamato in causa anche il funerale di oggi del quale non conosco come sono andati i fatti in quanto io sono chiuso in camera, però avevo raccomandato alla famiglia di fare il possibile per contenere il numero delle persone perché mi avevano avvisato che ci sarebbe stato afflusso, quello che posso dire con quasi certezza è che in chiesa affollamento non ci sia stato, poi quello che succede in piazza non è di mia competenza e si ritorna sul fatto della responsabilità personale io nella situazione attuale non avrei partecipato ad un funerale di questo tipo pur rimanendo necessario garantire l’accompagnamento religioso, perché è un diritto come tutti gli altri e va rispettato, al defunto.