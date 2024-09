Successo e partecipazione alla 49esima Sagra [Foto] della Porchetta a Costano

Successo e partecipazione alla 49esima Sagra della Porchetta a Costano

Successo e partecipazione alla 49esima – La 49esima edizione della Sagra della Porchetta di Costano si è chiusa con un bilancio positivo, confermando l’importanza dell’evento nel panorama delle sagre umbre. Il presidente del gruppo giovanile, Simone Bordichini, ha espresso soddisfazione per l’affluenza registrata e per i feedback ricevuti. Durante la cena conclusiva, denominata “Benfinita”, Bordichini ha evidenziato come la manifestazione abbia superato le aspettative in termini di partecipazione e apprezzamento da parte dei visitatori.

Secondo quanto riportato da Bordichini, l’evento si è svolto senza complicazioni e il merito è stato attribuito all’impegno dei volontari e al supporto della comunità locale. La presenza di un vasto numero di visitatori ha reso evidente l’interesse per l’evento, con una partecipazione che ha superato le stime previste dagli organizzatori.

Tra le attrazioni principali, come ogni anno, la porchetta è stata al centro dell’attenzione, ma anche altri elementi della gastronomia locale hanno riscosso un buon successo. Oltre ai classici piatti della sagra, sono state particolarmente apprezzate alcune novità culinarie, tra cui la tagliata e la panzanella con porchetta. Bordichini ha spiegato che la tagliata, già proposta in passato, è stata ripresentata quest’anno con grande riscontro, mentre la panzanella con porchetta, un’innovazione assoluta, ha attirato la curiosità di molti visitatori.

L’organizzazione ha previsto diverse attività collaterali che hanno contribuito a rendere l’evento vario e coinvolgente. Tra queste, la presenza di orchestre è stata particolarmente apprezzata, offrendo momenti di intrattenimento per un pubblico variegato. Bordichini ha posto l’accento sull’evento del lunedì, intitolato “Voglio tornare negli anni ’90”, che ha raccolto l’attenzione di visitatori provenienti non solo dall’Umbria, ma anche da altre regioni, con una partecipazione significativa di giovani, solitamente meno interessati a questo tipo di manifestazioni.

In prospettiva futura, Bordichini ha anticipato i preparativi già in corso per il 50esimo anniversario della sagra, previsto dal 22 agosto al 31 agosto 2025. In questa occasione, si stanno pianificando nuove iniziative per arricchire l’evento, tra cui una serata di anteprima che potrebbe includere una cena con ospiti speciali e una conferenza stampa dedicata alla manifestazione. Il ricavato della serata, ha aggiunto Bordichini, verrà destinato a iniziative benefiche.

L’impatto della Sagra della Porchetta di Costano si è fatto sentire anche sui social media, con un notevole coinvolgimento da parte del pubblico online. Durante i dieci giorni dell’evento, i post pubblicati hanno raggiunto oltre 74.000 utenti, con oltre 44.000 interazioni. Inoltre, la manifestazione ha guadagnato 385 nuovi follower sui profili social ufficiali. Le reazioni ai contenuti condivisi sono state 4.300, mentre i commenti hanno raggiunto quota 318. Le foto dell’evento sono state visualizzate quasi 22.000 volte e i link pubblicati hanno generato 230 clic.

In conclusione, la 49esima Sagra della Porchetta di Costano si è rivelata un successo, confermando la sua rilevanza tra le manifestazioni gastronomiche regionali e gettando le basi per l’importante traguardo del cinquantesimo anniversario.