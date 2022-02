8 Marzo 2022. Riconoscimento Mimosa d’Oro alle operatrici RAV

Dal 2019 questa Amministrazione Comunale ha voluto intraprendere l’assegnazione di un riconoscimento alle eccellenze femminili dell’arte, della cultura e dell’imprenditoria, del mondo del sociale e del lavoro in genere della nostra città.

Sono veramente onorata di conferire il “RICONOSCIMENTO MIMOSA D’ORO 2022” ALLE OPERATRICI RAV- afferma il Sindaco Paola Lungarotti – per l’importante azione sociale svolta nel nostro territorio presso lo Sportello Anti violenza comunale, per l’elevato valore sociale di supporto alle donne vittime di violenza con l’impegno costante nel territorio, per il supporto che offrono al Tavolo comunale per le Pari Opportunità promuovendo iniziative e attività per tutta la comunità, i giovani, le scuole volte al riconoscimento della dignità della donna, della persona. Il conferimento vuole essere un omaggio all’impegno prestato per e verso le Donne, drammaticamente segnate da una azione coercitiva e violenta, divenendo simbolicamente un riconoscimento a tutte le Donne.

Questa III^ edizione della cerimonia di consegna si terrà Martedì 8 Marzo 2022 presso l’Auditorium S. Angelo, alle ore 17.30.

In questi giorni è stata messa a dimora una mimosa sotto la Rocca Baglionesca, vicino alla Panchina Rossa, la pianta che il 25 Novembre 2021, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non era stata piantata per avversità metereologiche. Un simbolo per rendere omaggio a tutte le donne, per non dimenticare mai le vittime del femminicidio. Sempre l’8 Marzo sarà inaugurata la nuova sede dello sportello ascolto RAV in Via Cesare Battisti, 11.

Le Iniziative dal 5 al 12 Marzo

-5 Marzo ore 17.30 convegno “La donna nella Chiesa un viaggio tra passato e presente” sala espositiva Monache Benedettine a cura delle Monache Benedettine S. Anna

-8 Marzo ore 17.30 Assegnazione riconoscimento Mimosa d’Oro presso l’Auditorium S. Angelo ed a seguire inaugurazione sportello ascolto RAV Via Cesare Battisti,11

-10 Marzo ore 17.30 Incontro ” Autonomia, asservità ed autoefficacia le tre A per le pari opportunità delle donne” a cura della Dott.ssa De Leonibus presso l’Auditorium S. Angelo

-12 Marzo dalle ore 9.30 alle ore 16.30 “I colori delle donne” 1^ estemporanea di pittura al femminile a cura dell’Università Libera e dell’Ass. Il Giunco presso sala espositiva Monache benedettine con premiazione alle ore 17.00 presso Auditorium S. Angelo

-12 Marzo ore 17.30 Incontro “Divine Donne un viaggio nelle donne di Dante” a cura di Rodolfo Mantovani Auditorium S. Angelo

-alle ore 18.30 premiazione concorso ” La donna della mia vita” per i lavori svolti dagli studenti delle scuole locali in collaborazione con il tavolo Pari opportunità e RAV