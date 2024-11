Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Bastia

Giornata dell’Unità Nazionale – Domenica 3 Novembre 2024, la città di Bastia Umbra ospiterà le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in occasione del 4 Novembre. I cittadini sono invitati a partecipare attivamente alle varie iniziative organizzate per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e l’unità del Paese.

Le commemorazioni inizieranno in diverse località della città, dove si svolgeranno momenti di raccoglimento presso i Monumenti ai Caduti. A rendere il tutto ancora più solenne sarà la musica della Banda di Costano, che accompagnerà le cerimonie con un repertorio dedicato. Gli eventi si svolgeranno secondo il seguente programma:

Ore 9:00 – Costano

– Ore 9:45 – Ospedalicchio

– Ore 10:30 – Scuola Don Bosco e Monumento ai Caduti in Piazza Mazzini

– e Monumento ai Caduti in Ore 11:00 – Sede Municipale, Bastia Umbra

Le autorità locali esprimono un forte auspicio affinché i cittadini partecipino numerosi a queste celebrazioni. La loro presenza rappresenta un’importante testimonianza di rispetto e gratitudine nei confronti di coloro che hanno combattuto per l’unità e la libertà della nazione. L’incontro collettivo non solo rafforza il senso di comunità, ma serve anche a mantenere viva la memoria storica e i valori di patriottismo e solidarietà.

Le celebrazioni si propongono come un’occasione per riflettere sull’importanza del contributo delle Forze Armate nella storia italiana e sul loro ruolo attuale. Infatti, la giornata del 4 Novembre non è soltanto un momento di commemorazione, ma rappresenta anche un’opportunità per rinnovare l’impegno civico e la consapevolezza storica dei cittadini.

Inoltre, si sottolinea l’importanza di trasmettere ai giovani il valore della memoria e del sacrificio, affinché possano comprendere l’eredità lasciata dai loro predecessori. L’invito a partecipare è esteso a tutte le fasce d’età, in modo da garantire una celebrazione intergenerazionale che unisca la comunità.

La commemorazione del 3 Novembre in Bastia Umbra è quindi un momento di raccoglimento e di riflessione, in cui il suono della musica e la presenza dei cittadini si intrecciano per creare un’atmosfera di rispetto e riconoscimento. Si tratta di una manifestazione che, nel ricordo dei caduti, si rivolge anche al futuro, esprimendo un desiderio di pace e unità.

Gli organizzatori esprimono la speranza che questa giornata possa diventare un appuntamento annuale sempre più partecipato e sentito, contribuendo a rafforzare il legame tra la cittadinanza e le istituzioni. Infine, la giornata della memoria delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale rappresenta un’importante opportunità per tutti di riunirsi, onorare il passato e riflettere sul significato di unità e libertà nel contesto attuale.