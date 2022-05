Portella e San Rocco vincono l’edizione 2022 del torneo sportivo tra i rioni

Dopo due anni di assenza forzata, causati dall’ormai nota pandemia, domenica 22 maggio i colori del Palio sono tornati finalmente a risplendere nel TORNEO SPORTIVO TRA I RIONI. L’evento, organizzato dall’Ente Palio, è una delle tantissime iniziative correlate al Palio de San Michele ed è nato con l’obiettivo di far vivere la manifestazione per tutto l’anno.

Fonte Ufficio Stampa

Redazione Palio de San Michele

Il Miglio Sport Village di Bastia Umbra è stato il teatro a cielo aperto del primo Torneo di Beach Volley Femminile e dell’edizione 2022 del Torneo di Calcio a 5 Maschile.

Una splendida giornata arricchita soprattutto da una foltissima cornice di pubblico che, nonostante temperature al limite, ha tifato e spinto i propri rionali per tutto il pomeriggio. Entrambi i tornei sono stati appassionati e combattuti. Le ragazze del Rione San Rocco, capitanate da Simone Ercolani, hanno dominato il torneo femminile di Beach Volley vincendo tutte le gare a disposizione.

Successivamente si è svolto il torneo di Calcio a 5 maschile.

Dopo una fase a gironi molto equilibrata, si è arrivati alla finale tra Portella e Moncioveta.

La partita è stata molto avvincente e alla fine i ragazzi capitanati da Elisa Frappini hanno prevalso sul rione Moncioveta conquistando la vittoria per 5-2. Al termine dei due tornei tutti i protagonisti in campo e fuori si sono uniti insieme festeggiando il ritorno del Palio a Suon di Porchetta e Vino!

Federica Moretti, Presidente Ente Palio de San Michele:“Questa splendida giornata ha un solo significato: siamo ufficialmente ripartiti! L’abbiamo fatto come mai prima con una formula diversa, più semplice ma non meno emozionante. Il Beach Volley è stato una meravigliosa sorpresa… La grandissima soddisfazione per quest’edizione è stata documentata soprattutto dalla numerosa e calorosa partecipazione di tutti i tifosi dei rioni, che, nonostante il caldo ìnfernale, hanno partecipato con grande entusiasmo ed allegria manifestando una grande voglia di ripartire con il Palio. A nome di tutto il Consiglio Direttivo, ci tengo ovviamente a ringraziare tutti gli atleti che hanno dato vita al Torneo Sportivo tra i Rioni. E, a proposito di ringraziamenti, in particolare voglio ringraziare Claudia Ciacci, gli arbitri del calcio a 5, il Miglio Sport Club e tutti gli altri sponsor che hanno premiato gli atleti in gara. Infine, aspettando la 60esima edizione del Palio, stiamo lavorando per l’evento dell’estate: PALIOPEN 2022. L’obiettivo è quello di riportare Bastia e il Palio ai vertici del cuore di ogni bastiolo! Vi aspettiamo numerosi.”

TUTTI I RISULTATI DEL TORNEO SPORTIVO TRA I RIONI 2022

Torneo di Beach Volley Femminile (Campo sportivo Miglio Sport Village)

Semifinali

Moncioveta – San Rocco 1-2

Portella – Sant’Angelo 2-1

FINALE 1 e 2° posto

San Rocco – Portella 2-0

FINALE 3 e 4° posto

Moncioveta – Sant’Angelo 2-0

————————————————————————————————————————————————

Torneo di calcio a 5 maschile (Campo sportivo Miglio Sport Village)

1° partita

San Rocco – Portella 2-3

Moncioveta – Sant’Angelo 4-6

2° partita

Sant’Angelo – San Rocco: 1-1

Portella – Moncioveta: 2-2

3° giornata

San Rocco – Moncioveta 4-5

Portella – Sant’Angelo 4 -1

CLASSIFICA GIRONI CALCIO A 5 MASCHILE

Portella: 7 punti

Moncioveta: 4 punti (+3) (11 gol fatti 12 subiti):

Sant’Angelo: 4 punti (0) (8 gol fatti 9 subiti)

San Rocco: 1 punto

FINALE

Portella – Moncioveta: 5-2