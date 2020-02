Bastia calcio, domenica al Degli Esposti arriva il Grosseto

BASTIA UMBRA – Ventitreesimo turno difficile al Degli Esposti per il Bastia calcio, l’avversario di turno è il blasonato Grosseto. Attualmente i maremmani sono secondi in classifica e vengono da una sconfitta interna. L’ex di turno è Lamberto Magrini, il quale è stato allenatore del Bastia nella stagione 2013/14. Il Bastia dovrà fare a meno del Bomber Felici fermato per un turno dal giudice sportivo. L’incontro, in programma domenica 9 alle ore 14:30, sarà diretto da una terna tutta ligure: Arbitro Matteo Mori della sezione di La Spezia, assistenti di linea Marat Ivanavich Fiore della sezione di Genova e Matteo Della Monica della sezione di La Spezia.