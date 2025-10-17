Bastia calcio domenica sfida l’Ellera a cuore aperto

Dopo vittoria esterna si cerca la conferma in casa
Bastia Umbra, 17 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre alle ore 15:00 il Carlo Degli Esposti sarà teatro di un duello importante tra Bastia e Ellera, squadre protagoniste del campionato di Eccellenza Umbra. Dopo una vittoria convincente in trasferta, il Bastia, guidato dall’allenatore Simone Tomassoli, è pronto a confermare il suo buon momento davanti al pubblico amico.
Le due squadre distano sei punti in classifica: Bastia, che ne ha 10, precede i biancoazzurri dell’Ellera di un margine che può pesare, ma non definisce il risultato. A dirigere l’incontro sarà il Signor Gabriele Passagrilli della sezione AIA di Perugia, assistito da Giorgio Di Cesare e Flavio Curci, anch’essi di Perugia.
La partita, assume anche un valore emotivo particolare, ricordando la recente scomparsa di Silvano Ricci, ex giocatore biancorosso degli anni ’70, la cui memoria rimane viva nel cuore di Bastia Umbra. Un tributo che lega passato e presente, donando profondità a questo appuntamento sportivo.
Il campo sarà dunque il luogo dove determinazione e passione si fonderanno per scrivere un nuovo capitolo di sport e comunità, in cui ogni giocatore porterà con sé non solo la voglia di vittoria, ma anche il senso di appartenenza a una storia condivisa.
