Bastia calcio domenica sfida l’Ellera a cuore aperto

Gp Usa, Verstappen in pole nella sprint davanti a Norris e Piastri In difficolta' le Ferrari: ottavo Hamilton, decimo Leclerc

Ucraina, Zelensky “Sono fiducioso, con Trump iniziamo a capirci” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Penso che Putin non sia pronto per la pace, ma sono fiducioso che con l’aiuto del presidente Trump potremo porre fine a questa guerra, ne abbiamo bisogno. Non ci sono avanzamenti russi sul territorio e credo che questo sia un momento importante”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con […]

Ucraina, Trump “Riusciremo a fare finire questa guerra” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ora cerchiamo di capire cose può succedere, credo che le cose ora si possono allineare bene. Riusciremo a fare finire questa guerra”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima dell’incontro a tu per tu con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L’incontro sarà in Ungheria […]

Italia-Usa, Aurigemma “Il Lazio rafforza il legame con gli Stati Uniti” WASHINGTON (ITALPRESS)- “Il Lazio è una regione che ha una vocazione naturale per fare da ponte tra l’Atlantico e il Mediterraneo”. Lo ha detto, all’Italpress, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, in occasione del 50° anniversario della National Italian American Foundation (NIAF) a Washington. “Con i nostri due aeroporti di Fiumicino e […]

Italia-Usa, Baldassarre “Il Lazio è uno scrigno di bellezze da scoprire” ROMA (ITALPRESS) – “La cultura è il motore della conoscenza, sviluppa la cosiddetta economia della conoscenza che poi ci permette di valorizzare il turismo e quindi di richiamare nel Lazio tanti investitori e tanti turisti antropologici, cioè quei turisti interessati all’animo di un territorio, all’identità di un popolo che magari vengono nel Lazio per Roma […]

A Padova l’ultimo saluto ai tre carabinieri morti nel Veronese ROMA (ITALPRESS) – Tutte le più alte cariche dello Stato hanno partecipato nel pomeriggio alle esequie dei tre carabinieri mortinell’esplosione del casolare a Castel D’Azzano nel veronese, il sottotenente Marco Piffari, del maresciallo Valerio Daprà edell’appuntato Davide Bernardello. Nella basilica di Santa Giustina a Padova erano infatti presenti, tra gli altri, il presidente della Repubblica, […]

Si conclude ComoLake 2025, l’innovazione come forza trainante del Paese CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – Si è concluso oggi a Villa Erba di Cernobbio il Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il summit internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione e promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS che per quattro giorni (dal 14 al 17 ottobre) ha riunito Premi Nobel, scienziati, leader industriali e rappresentanti istituzionali per discutere […]

Bayer apre le porte all’innovazione, nuove serre hi-tech a Latina LATINA (ITALPRESS) – Bayer ha inaugurato, presso il centro di ricerche di Latina, le nuove serre ad alta tecnologia che permetteranno di aumentare la varietà e la produzione di sementi di alta qualità. Tra settembre e dicembre, con un investimento di oltre 5 milioni di euro, l’azienda, presente da 125 anni in Italia, vuole raddoppiare […]

Cina, continua l’apertura istituzionale del mercato dei capitali Secondo i dati recentemente divulgati per il secondo trimestre del 2025, il valore totale di mercato dei fondi northbound ha raggiunto i 2.290 miliardi di yuan, con un aumento di oltre il 2% rispetto al trimestre precedente.