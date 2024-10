Bastia supera Pontevalleceppi: 3-1 e terza vittoria consecutiva

Il Bastia 1924 ha centrato la sua terza vittoria consecutiva nel campionato di Eccellenza, superando il Pontevalleceppi per 3-1 allo stadio Carlo Degli Esposti. Con questo successo, la formazione allenata da Alessandria aggancia il quarto posto in classifica. I gol decisivi portano la firma di Santucci, Morlandi e Monteiro Barbosa, mentre il Pontevalleceppi ha tentato di recuperare con una rete di Confessore.

La partita si è aperta con una fase equilibrata, ma il Bastia ha trovato il vantaggio sul finire del primo tempo, al 48′, grazie a Santucci, abile a sfruttare una buona occasione davanti alla porta. La squadra di casa ha continuato a premere e, all’inizio della ripresa, al 3′ del secondo tempo, è arrivato il raddoppio firmato da Morlandi, che ha chiuso un’azione ben costruita dai compagni di squadra.

Nonostante il doppio svantaggio, il Pontevalleceppi ha cercato di reagire e ha accorciato le distanze al 44′ del secondo tempo con Confessore, entrato dalla panchina e pronto a colpire con una rete che ha riacceso le speranze degli ospiti. Tuttavia, la reazione è stata vanificata dal terzo gol del Bastia, siglato nel recupero da Monteiro Barbosa, che al 50′ ha realizzato una splendida marcatura, mettendo al sicuro il risultato finale.

Il Bastia ha dimostrato grande solidità difensiva e capacità di sfruttare al meglio le occasioni create, consolidando così il suo percorso positivo in campionato. Con questi tre punti, la squadra si posiziona al quarto posto in classifica, alimentando le speranze di competere per le posizioni di vertice.

Di seguito, le formazioni e i dettagli della partita:

Bastia 1924 (3) – Pontevalleceppi (1)

Bastia (4-2-3-1): Taiti sv (20’ pt Felici 6); Subbicini 6, Bei 6,5, Belloni 6, Brevi 6,5; Rosignoli 6,5 (23’ st Mencarelli 6), De Santis 6; Santucci 6,5 (10’ st Casale 6), Del Prete 6,5, Ndiaye 6 (4’ st Cozzali 6); Morlandi 7 (31’ st Monteiro Barbosa 6,5). (A disp. Muzhani, Reka, Kange, Pelliccia). All. Alessandria 7.

Pontevalleceppi (4-4-2): Biscarini 6,5; Ricci 5,5, Ravanelli 6, Capati 5,5, Bazzarri 5; Silvestri 6, Dolcini 5 (11’ st Giukiacci 5), Bettiol 6, Buonavolta 5 (11’ st Dyrma 5,5); Paradisi 5,5 (35’ st Confessore 6,5), Ligi 5 (29’ st Mala 5,5). (A disp. Bambagioni, Barbarossa, Lenzi, Satifisso, Perilli). All. Polverini 5.

Arbitro: Apuzzo di Terni 6,5 (assistenti Polidori e Quintili).

Reti: 48’ pt Santucci, 3’ st Morlandi, 44’ st Confessore, 50’ st Monteiro Barbosa.

Note: Ammoniti Subbicini, Morlandi, Bettiol.

La prestazione del Bastia è stata solida, con un Morlandi in grande forma, premiato come migliore in campo. La squadra di Alessandria continua il suo momento positivo, mirando a mantenere alta la concentrazione per le prossime sfide, fondamentali per la corsa ai vertici della classifica.