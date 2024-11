Olympia Thyrus supera il Bastia: 3-1 in trasferta

Olympia Thyrus – Il Bastia Umbra cede in casa contro l’Olympia Thyrus, che conquista una vittoria convincente con il punteggio di 3-1. La partita, giocata ieri pomeriggio al campo Degli Esposti, ha visto i padroni di casa in difficoltà contro la formazione ternana, abile a sfruttare le sue occasioni.

Gli ospiti passano in vantaggio già al 7’ con un colpo di testa preciso di Gesuele, su cross ben calibrato, che batte il portiere Taini. Nonostante il tentativo del Bastia di reagire, è ancora l’Olympia a rendersi pericolosa al 25’, quando un tiro potente di Grassi viene deviato sopra la traversa.

Al 32’, arriva il raddoppio per i ternani: Siragusa, dopo aver saltato un avversario, serve in area Miliacca, che insacca di testa il gol del 2-0. I padroni di casa cercano di accorciare le distanze al 44’ con una punizione battuta da Del Prete, ma il portiere Quaranta devia in angolo.

Ripresa e reazione del Bastia

Nel secondo tempo, il Bastia prova a cambiare ritmo e al 60’ trova il gol che riapre la partita. Un calcio di rigore, assegnato per un fallo in area, viene trasformato con freddezza da Monteiro, portando il risultato sul 2-1. Tuttavia, pochi minuti dopo, la squadra di casa subisce un duro colpo: l’espulsione di Subbicini per proteste lascia il Bastia in dieci uomini.

L’Olympia approfitta della superiorità numerica e al 75’ chiude i conti con Kola, autore di un tiro preciso che non lascia scampo al portiere del Bastia. All’85’, i padroni di casa tentano una ripartenza con Del Prete, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Dopo cinque minuti di recupero, gli ospiti festeggiano una vittoria meritata.

Formazioni e prossimi impegni

Bastia Umbra: Taini, Muzhani, Brevi, Subbicini, De Santis (65’ Ubaldi), Bei, Monteiro, Rosignoli, Santucci, Del Prete, Cicioni. Allenatore: Alessandria.

Olympia Thyrus: Quaranta, Kola, Dita (65’ Poggi), Bernardini, De Santis, A. Federici, Miliacca, Grassi, Gesuele, Kuqui (90’ Giubilei), Siragusa. Allenatore: Marco Sugoni.

Arbitro: Uccelli di Perugia.

Marcatori: 7’ Gesuele, 32’ Miliacca, 60’ Monteiro (rig.), 75’ Kola.

Il Bastia dovrà ora prepararsi per il delicato derby contro l’Angelana, in programma domenica prossima, per cercare di riscattarsi dopo questa sconfitta casalinga.