Gli Amici di Zeffiro vincono il 9° Memorial Zeffiro Raspa

Si è svolto sabato pomeriggio 18 giugno al campo sportivo di Ospedalicchio il 9° Memorial Zeffiro Raspa organizzato dall’A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra, in memoria dell’atleta-portiere della squadra morto il 17-10-2011.



Il Torneo è stato vinto dalla Squadra degli Amici di Zeffiro. Secondo posto per il Bastia Ultimi Calci. Terzo posto per il Dream Team Umbria.