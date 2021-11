Il Sindaco Paola Lungarotti ha incontrato Emanuele Settimi

E’ stato un bellissimo incontro, abbiamo conosciuto la forza e la determinazione di questo atleta che dopo un brutto infortunio a marzo, ha affrontato quattro gare, con “Asd Quelli che lo sport Piediluco trithlon”, ha vinto il primo triathlon olimpico della carriera a Giulianova. Questi sono i nostri giovani bastioli.

Da settembre ad oggi molto gare, tutte quelle possibili nel grave momento storico dettato dalla pandemia. Ma con grande passione e volontà oltre al podio più alto ha gareggiato raggiungendo sempre risultati eccellenti un secondo posto assoluto a Tuoro, l’argento per la chiusura della stagione Triathlon Umbro , un terzo a Sabaudia, un quinto posto dal quale è ripartito alla Tuscia. Ottima anche la sua prestazione alle world-series di Swimrun quinto posto assoluto .

Il Triathlon come lo swimrun sono sport molto impegnativi e multidisciplinari. Basta pensare che il primo posto sul podio il nostro triatleta l’ha raggiunto con 1500 metri a nuoto per mare, 38 km in bicicletta e 10 km di corsa in un’ora, 54’ minuti e 43 secondi.

Emanuele dopo dieci anni da paracadutista nella Folgore, da ottobre è in servizio a Palazzo Marina presso la sezione Onorcaduti.

I Complimenti di tutta l’Amministrazione per i tuoi risultati e per la tua carriera, per i valori che scandiscono la tua vita con l’augurio di raggiungere ogni tuo desiderio.