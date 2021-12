Invernalissima 2021, Bastia, chiusura al transito veicolare nelle vie interessate

Organizzata da ASPA Bastia (Ass. Sportiva Dilettantistica Podisti Bastia Umbra) il 19 Dicembre torna l’appuntamento con la gara podistica “Invernalissima“, giunta alla 43^ edizione. Partenza ore 9.30 dal Centro Fieristico Umbriafiere a Bastia Umbra. La gara, che si svolgerà tra i Comuni di Bastia Umbra ed Assisi, si articolerà su un percorso lungo Km 21.097 (mezza maratona Fidal Nazionale).

Tra le ore 9 e le ore 12.30, per tutto il tempo necessario al passaggio degli atleti saranno chiuse al traffico veicolare tutte le strade interessate al transito della gara podistica, di seguito elencate:

piazza Moncada, via delle Nazioni, Ponte sul Chiascio, via Hoechberg, sottopasso SS75CU, via Santa Lucia, via Torgianese, via della Rocca, piazza Mazzini, piazza Cavour, via Vittorio Veneto, via Roma, viale Umbria, via San Costanzo, via Gramsci, via Cambogia fino ad entrare nel Comune di Assisi, per poi rientrare nel Comune di Bastia Umbra; provenienti da Santa Maria degli Angeli, da via Ermini in via Cambogia, via Gramsci – via Bulgaria, sottopasso SS75, via degli Ippocastani, via delle Industrie. Arrivo davanti al Centro Fieristico “Umbria Fiere”.