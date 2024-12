13° Torneo Nazionale Città di Bastia & Assisi: la Viander Cup 2024

13°Torneo Nazionale – Il 28 e 29 dicembre 2024 si svolgerà la tredicesima edizione del Torneo Nazionale Città di Bastia e Assisi, intitolato “Memorial Tomasso Sulpizi e Giorgio Giulietti”, che vedrà la partecipazione di 24 squadre provenienti da tutta Italia. L’evento, organizzato dall’ASD Volley Academy Bastia, avrà luogo in vari impianti sportivi dell’Umbria, tra cui il PalaSir di Santa Maria degli Angeli e la Scuola Alessi, con l’obiettivo di promuovere la pallavolo giovanile e rendere omaggio alla memoria dei due illustri fondatori.

Le gare inizieranno sabato 28 dicembre con la fase a gironi, che prenderà il via alle ore 9 e si concluderà alle 18:30. Le squadre competono nelle categorie under 14, under 16 e under 18 femminile, con l’ambito trofeo “Viander Cup 2024” come principale obiettivo da conquistare. Nella giornata di domenica 29 dicembre, le semifinali cominceranno alle ore 9 e saranno seguite dalle finali che avranno luogo nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:45. Le premiazioni si terranno alle 18:45, concludendo così un’intensa due giorni di sport.

Le partite si terranno in vari luoghi, inclusi i palazzetti di Santa Maria degli Angeli, Rivotorto d’Assisi, Petrignano d’Assisi e Cannara, rendendo l’evento un’importante vetrina per il territorio. L’accesso agli impianti sportivi sarà gratuito per il pubblico, che potrà seguire da vicino i giovani talenti della pallavolo. Le province da cui provengono le squadre partecipanti sono molteplici e vanno da Ancona, Brindisi, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Napoli, Perugia, Pistoia, Roma, Rieti, Siena, Terni, Trento fino a Viterbo, confermando l’interesse nazionale per il torneo.

L’ASD Volley Academy Bastia, sotto la guida del presidente Fabio Fortunati, ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento, dai dirigenti agli addetti ai lavori, dai segnapunti ai collaboratori. Inoltre, un sentito ringraziamento va alla Federazione Italiana Pallavolo, al comitato regionale FIPAV Umbria, alle amministrazioni comunali di Bastia Umbra, Assisi e Cannara, nonché all’Associazione Volley Giovanile Assisi, per la concessione degli impianti sportivi, fondamentali per lo svolgimento delle partite.

L’evento beneficerà anche del supporto di Umbriafiere di Bastia, che accoglierà le squadre partecipanti, e degli hotel locali che garantiranno l’ospitalità. Non meno importante è il contributo degli sponsor, che sostengono l’iniziativa e credono nel progetto giovanile dell’ASD Volley Academy Bastia. Infine, un pensiero speciale va alle famiglie Sulpizi e Giulietti, che continuano a mantenere viva la memoria di Tomasso e Giorgio, i cui nomi sono legati indissolubilmente alla storia del torneo.

La Viander Cup 2024 si conferma così un evento di rilevanza nazionale, che non solo promuove il talento sportivo giovanile, ma rafforza anche i legami con il territorio, valorizzando le tradizioni sportive e culturali dell’Umbria.