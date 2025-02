Calibro 35 al Chroma Festival 2025, ingresso gratuito domenica

Calibro 35 – Il Chroma Festival è pronto a offrire un’opportunità imperdibile al suo pubblico. La serata di domenica 8 giugno sarà caratterizzata dalla presenza dei Calibro 35, un gruppo di riferimento nel panorama musicale italiano e internazionale, e l’ingresso sarà gratuito.

Il festival avrà luogo all’Umbriafiere di Bastia Umbra dal 5 all’8 giugno, e i visitatori potranno assistere all’anteprima del nuovo progetto musicale del gruppo, intitolato “Jazzploitation”. La programmazione del festival si arricchisce così dopo la conferma della partecipazione di Franco126, noto cantautore romano, che aprirà il suo tour estivo il 5 giugno proprio a Bastia Umbra. I biglietti per l’evento sono disponibili su Ticketmaster.

I Calibro 35, formato da Tommaso Colliva, Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli e Fabio Rondanini, hanno saputo affermarsi nel corso degli oltre quindici anni di carriera. Il gruppo è nato con l’intento di esplorare i suoni delle colonne sonore italiane degli anni d’oro e, nel tempo, ha prodotto otto album, realizzando colonne sonore per diverse opere, tra cui la serie “Blanca”, e contribuendo alla programmazione di Radio Uno e IsoRadio. Inoltre, hanno omaggiato la musica di Ennio Morricone con il progetto “Scacco al Maestro” e sono stati campionati da artisti di fama mondiale come Jay-Z, Dr. Dre e Timbaland.

Adesso, i Calibro 35 intraprendono un nuovo percorso di esplorazione musicale, avventurandosi nel genere jazz, sebbene “Jazzploitation” non possa essere definito un progetto jazz tradizionale. I membri della band si pongono come “rapinatori” del jazz, attingendo a elementi e influenze per creare un mix originale. La loro proposta musicale si basa su groove, interazione tra i musicisti e improvvisazione, combinando repertori noti e brani meno conosciuti.

“Jazzploitation” rappresenta una riscoperta di artisti e etichette che, in passato, sono stati trascurati ma che oggi hanno acquisito uno status di culto. Tra i nomi citati ci sono Idris Muhammad, Biob James, Grover Washington Jr, e le etichette CTI e Blue Note Breakbeats. Il progetto si propone di esplorare le radici del jazz, mettendo in luce le sue evoluzioni e fusioni con altri generi come jazz funk, soul jazz e jazz rock.

Il Chroma Festival, giunto al suo terzo anno, continua a presentare le migliori espressioni della musica contemporanea italiana e umbra. L’area esterna del centro fieristico di Bastia Umbra si prepara a essere animata dai suoni di questi artisti, consolidando il festival come un punto di riferimento per la scena musicale del Centro Italia.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Chroma, con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Bastia Umbra. Con la partecipazione di artisti di rilievo come i Calibro 35 e Franco126, il Chroma Festival 2025 si preannuncia come un’importante manifestazione per gli appassionati di musica.

In sintesi, la serata finale del Chroma Festival offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza musicale unica e gratuita, con i Calibro 35 pronti a presentare il loro nuovo progetto, che promette di arricchire il panorama musicale contemporaneo. Il festival si conferma come un evento di grande valore per la comunità e per gli amanti della musica, rendendo omaggio alla varietà e alla ricchezza della scena musicale italiana