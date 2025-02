Expo Casa 2025: edilizia, design e innovazione a Bastia Umbra

Presentata oggi a Bastia Umbra presso la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale la nuova edizione di Expo Casa 2025, evento organizzato da Epta Confcommercio Umbria e in programma dal 1 al 9 marzo presso Umbriafiere. La manifestazione propone un’esposizione dedicata all’abitare, con focus su edilizia, arredamento e design. Oltre 5000 soluzioni saranno presentate da aziende affermate, nuovi marchi e startup.

L’iniziativa si concentra su materiali e tecnologie per la costruzione di edifici sicuri ed efficienti, oltre a nuove tendenze nell’interior design che uniscono funzionalità ed estetica. Sono previste soluzioni per il comfort domestico, tra cui sistemi di riscaldamento avanzati e innovazioni per il bagno. Spazio anche alla sostenibilità, con strategie per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza energetica.

All’interno dell’Area Eventi, aziende e associazioni di categoria organizzeranno workshop e incontri dedicati alle nuove prospettive dell’home living, con particolare attenzione agli aspetti eco-friendly. Confermata la collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Perugia, il cui Vicepresidente, Emanuele Tini, sottolinea il ruolo sempre più ampio degli architetti, che oggi devono occuparsi anche di pianificazione urbana e sostenibilità ambientale.

Tra le novità dell’edizione 2025, la presenza di ANCE Umbria (Associazione Nazionale Costruttori Edili), che intende promuovere una visione aggiornata del settore. Il Presidente Albano Morelli evidenzia l’importanza delle costruzioni per economia e società, sottolineando il valore della legalità, sicurezza e innovazione tecnologica.

Nell’ambito dell’iniziativa, ANCE Umbria proporrà diversi eventi, tra cui lo spettacolo “Il Teatro salva la Vita”, in scena il 2 marzo alle 15:00 presso la Sala Europa. L’opera, curata da Cesf Perugia e Tesef Terni in collaborazione con Inail Umbria, mira a sensibilizzare il pubblico sul tema della sicurezza nei cantieri. Inoltre, presso lo stand dell’associazione nel Padiglione 8, i visitatori potranno sperimentare simulatori di macchine operatrici e visori di realtà aumentata per conoscere le nuove tecnologie del settore edilizio.

Aldo Amoni, Presidente di Epta Confcommercio Umbria, descrive Expo Casa come un’occasione per approfondire il cambiamento nel concetto di abitazione e per incontrare professionisti del settore. L’evento rappresenta anche una piattaforma per le aziende, offrendo opportunità di visibilità e business. Il sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, ribadisce il valore della manifestazione, attiva da oltre quarant’anni, sottolineando il ruolo centrale nel promuovere innovazione e soluzioni su misura per le esigenze abitative.

Expo Casa 2025 si conferma quindi un punto di riferimento per il settore, offrendo un’ampia panoramica su materiali, tecnologie e tendenze, con l’obiettivo di coniugare efficienza, comfort e sostenibilità ambientale.