Inaugurata la 56ª edizione di Agriumbria a Bastia Umbra

La manifestazione dedicata ad agricoltura e allevamento apre i battenti

Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione della 56ª edizione di Agriumbria, la manifestazione fieristica dedicata al comparto agricolo e zootecnico. Tra i presenti, la consigliera della Lega, Donatella Tesei, che ha preso parte all’evento sottolineando l’importanza del settore per la regione.

Nel corso del suo intervento, Tesei ha evidenziato come l’Umbria abbia una lunga tradizione nell’ambito agricolo e dell’allevamento. Le produzioni regionali si distinguono per la qualità delle materie prime, elemento che conferma il ruolo centrale della regione in questa edizione della fiera.

Guardando agli anni di amministrazione della Regione, Tesei ha ricordato il lavoro svolto per rafforzare il polo fieristico, riconosciuto come un elemento strategico per l’economia locale e per il Centro Italia. In questo contesto, ha sottolineato il rilancio delle società partecipate, tra cui UmbriaFiere, riaffermando il loro valore a supporto di cittadini e imprese.

Concludendo il proprio intervento, Tesei ha ribadito l’importanza di essere presente a un evento di riferimento per il settore primario in ambito nazionale. Ha inoltre sottolineato come agricoltura e allevamento rappresentino risorse fondamentali per la crescita economica dell’Umbria, elemento che ha guidato l’azione amministrativa della Giunta durante il suo mandato.

La manifestazione Agriumbria, ospitata nel quartiere fieristico di Bastia Umbra, continuerà nei prossimi giorni con esposizioni, incontri tematici e approfondimenti dedicati agli operatori del settore. L’evento si conferma come un punto di riferimento per aziende, istituzioni e professionisti dell’agroalimentare e della zootecnia.