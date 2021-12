Natale di Stelle 2021, gli eventi della settimana dall’8 al 12 dicembre

L’8 dicembre il Natale di Bastia Umbra si accende, dalle 18.00 la Grande Stella Cometa in Piazza Mazzini si illuminerà, mentre lo spettacolo itinerante di Bianche Farfalle, eteree, eleganti, trasformano la città in un luogo magico, lontano dal tempo. Figure che danzano, volano, stupiscono e attraverso piccola pirotecnica rendono le strade un posto surreale. I trampolieri sono accompagnati da un elegante carro che diffonde nell’aria luci e leggere musiche sulle quali gli attori danzano.

Il Natale a Bastia si apre alle manifestazioni natalizie con le bellissime opere d’arte del concorso “Alberi artistici dei 4 rioni” gli alberi realizzati dai rionali che dall’8 dicembre fino al 6 gennaio 2022 renderanno unico il centro storico della città. Davanti alla Rocca Baglionesca l’albero del Rione S. Angelo, Rione Moncioveta in Piazza Cavour, Rione S. Rocco davanti alla Chiesa di San Rocco e per Rione Portella, in Via Firenze, di fronte all’arco della Portella. La premiazione si svolgerà presso l’Auditorium Sant’Angelo. E per i più piccini anche quest’anno Babbo Natale nel Christmas Village regalerà dolcetti.

Presso il Chiostro e Sala espositiva del Monastero di Sant’Anna il 10 dicembre inaugurazione del Chiostro dei Presepi, esposizione temporanea di opere sulla Natività. L’11 dicembre arriveranno gli zampognari, il trenino di Natale trasporterà grandi e piccini per le vie del centro addobbate a festa. E ancora tante iniziative, concerti, incontri, presentazioni di libri fino a domenica 12 dicembre con Bastia workout Christmas edition.

A seguire il programma con tutte le iniziative

8 dicembre

Piazza Mazzini

ore 18.00 – Il Natale si accende

Apertura della manifestazione “Natale di Stelle” accensione della grande stella cometa in Piazza Mazzini.

Inaugurazione degli Alberi dell’Ente Palio. I quattro Rioni presentano le proprie opere per il concorso Alberi Artistici 2021.

ore 18.00 – Bianche Presenze | Compagnia Teatrale Accademia Creativa

Spettacolo itinerante dove figure che danzano, volano e stupiscono, rendono la città un posto magico e surreale di luci e colori.

9 dicembre

Piazza U. Fifi, Costano ore 21.00 – Venuta della Madonna | Oratorio “Sacra Famiglia” di Costano

Rievocazione del “transito” della Madonna di Loreto e accensione del tradizionale “focone”.

10 dicembre

Piazza Mazzini

ore 10.00 – La Biblioteca regala Libri | Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

In occasione del mercato settimanale la Biblioteca allestirà un banchetto dove regalerà libri per allietare le sere passate davanti al camino.



Chiostro e Sala espositiva delle Monache Benedettine

ore 16.00 – Inaugurazione “Il Chiostro dei Presepi”

Esposizione Temporanea di opere sulla Natività.

Apertura con brani natalizi interpretati da Merilin.

11 dicembre

Auditorium S. Angelo

ore 16.30 – Presentazione del libro | Ass. Casa Chiara Presentazione del libro “Il nostro Gesù” di G. Cimino, A. Ubaldi. Ediz. Luoghi Interiori

Centro Storico

ore 15.00/20.00 – Christmas Train

ore 16.30/19.30 – Arrivano gli Zampognari

Le melodie del Natale eseguite dai tradizionali zampognari in giro per la città.

Sala della Consulta Palazzo Comunale

ore 21.00 –A riveder le stelle | Pro Loco Bastia Umbra

Suggestioni e corrispondenze per una serata di Natale con Dante Alighieri. Il primo di due incontri dedicati al Sommo Poeta.

Chiesa Parrocchiale di Costano

ore 21.00 – Concerto di Natale | Ass. “Amici di Augusto”

Organista Luca Grosso e trombettista Bruno Mancuso.

7-11 Dicembre. Ore 16.00-19.00; 8 e 11 dicembre. Ore 10.00-12.00; 16.00-19.00) | Centro Giovanile S. Michele

Mostra concorso di pittura “Roberto Quacquarini”. A cura di Ass. Gruppo Amici dell’Arte e Ciao Umbria. In collaborazione con Pro Loco di Bastia U. e Ass. Culturale Gubbio Nautartis.

12 dicembre

Centro Storico

ore 10.30/12.00 – Bastia Workout Christmas Edition | APS Amici di Spello

un appassionante appuntamento per il Natale in movimento!

ore 15.00/20.00 – Christmas Train

Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna

ore 17.00 – Incontro. “I profumi di Natale” | Monache Benedettine di S. Anna

Conferenza che si svolgerà nella Sala San Benedetto in concomitanza con l’esposizione dei Presepi. Sarà allestita un banchetto per la vendita diretta dei prodotti del Monastero.