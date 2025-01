Presentazione del libro “La Postura Narrativa” a Bastia Umbra

Presentazione del libro – Il 11 gennaio alle ore 17.30, il Teatrino di Piazza Mazzini ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Bastia Presenta Libri”, con la presentazione del libro di Paolo Trenta, “La Postura Narrativa. I Modi di essere della cura”. Durante l’incontro, l’autore, sociologo e formatore, sarà affiancato da Corrado Morici, esperto del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, per un approfondimento sulla Medicina Narrativa, una pratica clinica innovativa che pone al centro la relazione empatica e l’ascolto attivo tra medico e paziente.

La Medicina Narrativa è una disciplina che sta trasformando la medicina contemporanea, mettendo in primo piano la relazione umana tra curante e curato, piuttosto che limitarsi alle sole pratiche standardizzate. Paolo Trenta, uno dei pionieri di questa metodologia, ha coniato il termine “postura narrativa” per descrivere il modo in cui i professionisti della salute possono approcciarsi ai pazienti con maggiore consapevolezza, empatia e attenzione ai dettagli emotivi e psicologici che ogni individuo porta con sé.

Nel suo intervento, Trenta esplorerà i principi che animano la Medicina Narrativa, partendo dal concetto di “postura narrativa”, ovvero un atteggiamento che richiede ascolto profondo, rispetto per la singolarità della persona e una visione che vada oltre il semplice trattamento medico. La proposta di Trenta è quella di comprendere la cura come un atto che si nutre di emozioni, esperienze e storie individuali, una cura che sappia vedere il paziente non solo come malato, ma come persona con una propria storia da raccontare.

Oltre a Trenta, interverrà Corrado Morici, che condividerà il suo punto di vista sulla formazione e l’approfondimento delle pratiche narrative nel contesto sanitario, contribuendo alla riflessione sull’importanza di un approccio olistico al trattamento del paziente. Morici, infatti, è noto per il suo lavoro nel Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, dove si dedica a laboratori esperienziali che integrano la dimensione scientifica con quella umanistica.

“La Postura Narrativa” non è solo una riflessione teorica, ma una proposta pratica che Trenta ha sviluppato attraverso anni di esperienza e ricerca nel campo della formazione e della sociologia applicata alla medicina. L’autore, che ha anche diretto il Servizio Formazione, Comunicazione e Relazioni esterne della USL Umbria 2, si è dedicato alla creazione di strumenti formativi che possano favorire un cambiamento nella pratica medica, in modo che ogni professionista possa adottare una “postura” che stimoli il benessere psicologico ed emotivo del paziente, e non solo la sua cura fisica.

Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio, che prevede una serie di eventi culturali volti a promuovere la conoscenza e la diffusione di opere letterarie e saggistiche. “Bastia Presenta Libri” è infatti una rassegna che supporta gli autori locali e non, offrendo loro uno spazio di confronto con il pubblico. L’incontro del 11 gennaio sarà una delle occasioni per riflettere su come la narrativa, intesa come esperienza condivisa, possa interagire con la medicina e le scienze umane per migliorare la qualità della cura.

Per partecipare all’evento, gli interessati sono invitati a presentarsi al Teatrino di Piazza Mazzini, dove la presentazione si terrà alle 17.30, con ingresso libero e aperto a tutti. L’incontro sarà un’opportunità non solo per conoscere il lavoro di Paolo Trenta, ma anche per avvicinarsi a una delle pratiche più innovative nel panorama sanitario odierno.

La rassegna “Bastia Presenta Libri” è organizzata con il sostegno della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra, che da anni promuovono eventi culturali che favoriscono il dialogo e la crescita collettiva. Per maggiori dettagli e per candidarsi alla presentazione delle proprie opere, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento all’indirizzo www.visitbastiaumbra.it.

Un’occasione da non perdere, dunque, per chi desidera esplorare un nuovo modo di concepire la medicina e la cura, attraverso l’ascolto e l’empatia. L’appuntamento con Paolo Trenta e Corrado Morici è per sabato 11 gennaio alle ore 17.30, al Teatrino di Piazza Mazzini.