Fiorai e florovivaisti Bastia su ordinazione potranno mettere fiore nei cimiteri

L’impossibilità di recarsi a far visita ai nostri defunti è una grande limitazione e sofferenza. L’Amministrazione comunale consapevole di ciò, vista la nota del Ministero dell’Interno prot. 25718 del 18/04/2020 che ha chiarito la possibilità di vendita di prodotti florovivaistici, da domani 22 aprile autorizza ai soli fioristi e florovivaisti con sede nel Comune di Bastia Umbra di depositare per conto dei concittadini che ne faranno richiesta fiori sulle tombe e sulle lapidi dei propri cari.

L’accesso al Cimitero previo appuntamento telefonico con il custode del Cimitero sarà consentito esclusivamente a fioristi e florovivaisti con sede nel Comune di Bastia Umbra che hanno manifestato l’intenzione a svolgere questo servizio, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle disposizioni normative in tema di contenimento rischi di contagio, con guanti e mascherina, per un massimo di 2 persone della ditta incaricata, mantenendo in questo caso il corretto distanziamento sociale.

L’elenco delle attività a cui i cittadini possono far riferimento per tale servizio sotto riportato viene inoltre pubblicato sul sito del Comune di Bastia Umbra www.comune.bastia.pg.it. Elenco che potrà essere aggiornato con le aziende che vorranno rispondere al seguente avviso con sede nel nostro Comune, comunicando la propria disponibilità al servizio Cimiteri chiamando i numeri 075-8018297-292-218 (dalle 08:00 alle 14:00).

Il servizio dovrà essere svolto secondo i giorni e gli orari di seguito elencati:

CIMITERO DI BASTIA UMBRA : MARTEDI’ – MERCOLEDI’- SABATO dalle ore 08:00 alle ore 13:00 CIMITERO DI COSTANO : GIOVEDI’ dalle ore 08:00 alle ore 13:00 CIMITERO DI OSPEDALICCHIO : VENERDI’ dalle ore 08:00 alle ore 13:00

Al custode del Cimitero verranno comunicati i riferimenti delle aziende che saranno le uniche ad avere accesso nei Cimiteri Comunali. Si ricorda che tutti i contatti tra i fioristi/florovivaisti e le persone interessate (per ordini, pagamento ecc) dovranno avvenire sempre con modalità atte a garantire il distanziamento sociale e senza violare le normative previste.

Un gesto, seppur non esaustivo, per dare la possibilità a chi vuole, in un momento così difficile e delicato, di non sentirsi totalmente distante dai propri cari defunti, in attesa di poter prima possibile depositare personalmente i fiori.

ELENCO FIORISTI E VIVAISTI autorizzati all’accesso presso i Cimiteri di Bastia Umbra per messa a dimora di fiori su lapidi e tombe dei cari defunti

MIKIFLOWERS sas Via Ettore Maiorana n.19 0758001058/3387871759

Micco Assunta Via Alessandro Volta n. 5 0758000704/3483407488

L’Angolo Verde di Nicoletta Draoli Via Giosuè Carducci n. 2 3387216525

Passeri Il Fiorista di Passeri Moreno Via Averardo Mantovani 3476337220

I fiori sas di Pavi Emanuela e c. Via AverardoMantovani 3396488267/3342740735

(L’elenco potrà essere integrato con ulteriori aziende che svolgono il medesimo servizio, con sede nel territorio del Comune di Bastia Umbra e che potranno comunicare la propria disponibilità al servizio cimiteri chiamando i numeri 075-8018297-292-218 (dalle 08:00 alle 14:00).