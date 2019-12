Il Natale splende a Bastia tutti gli eventi di questo fine settimana

Venerdì 20 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 15,00 IL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE a cura di Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Bastia Umbra, in collab.con COOP ASAD, presso Ludoteca Comunale “G.Rodari”

dalle 17,00 alle 18,00 SESTITO ACADEMY esibizione di Arti Marziali, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 15,30 alle 19,30 LIBRI DI AUTORI UMBRI con Gianluca Bertoni a cura di Biblioteca Comunale” A. La Volpe” e Sistema Museo presso l’Auditorium S. Angelo

dalle 17,30 alle 18,30 GIRAMONDO DI NATALE Coro natalizio dei bambini della Scuola dell’Infanzia di Bastiola con scambio di auguri presso la Parrocchia di Ospedalicchio

dalle 18,00 alle 19,00 IL NOSTRO FUTURO LO SCRIVIAMO NOI, rappresentazione teatrale da un’idea di Michelangelo Ridolfi con la partecipazione di I.C. Bastia 1, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti e la Tensostruttura in Piazza Mazzini con Paliopen

Dalle 20,30 alle 22,00 CONCERTO DI NATALE Coro delle Piccole Voci della Scuola Primaria di Costano, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo

Sabato 21 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 10,00 alle 11,00 CORI E AUGURI della Scuola Primaria Umberto FIFI presso il Polo Giontella

dalle 15,30 TUTTI IN PIAZZA PER IL CHOCOTAZZA Stand in Piazza Mazzini e Via Garibaldi organizzato dal Comitato Genitori e Ist.Comprensivo Bastia1

Dalle 16,30 alle 20,00 PRESEPE VIVENTE organizzato dalle Associazioni di Volontariato, dalla Pro Loco, dalle scuole di Bastia Umbra e dai cittadini nei vicoli del Centro Storico – a cura del Settore alle Politiche Sociali. Un grazie agli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione

Dalle 18.00 Federico Carli presenta CARLETTO LIFE presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti e nella Tensostruttura in Piazza Mazzini con Musica Live, FANINI ACUSTI 4

dalle 21,00 alle 23,00 CONCERTO DI NATALE Banda Musicale di Costano presso la Chiesa di San Giuseppe di Costano

Domenica 22 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 9,00 alle 12,30 CON LE MANI E CON IL CUORE, mercatino solidale delle strenne natalizie delle Associazioni NO-PROFIT del territorio Presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 10,00 alle 18,00 MERCATINO DELLE STRENNE NATALIZIE, con le scuole di Bastia Umbra, in collaborazione con l’Associazione SE’ DE LA BASTIOLA SE…, finalizzato alla raccolta fondi, presso il Polo Giontella

dalle 11,00 alle 12,00 I COLORI DEL CUORE, laboratorio di pittura a cura di Rosella Aristei in collaborazione con l’Associazione Il Giunco

alle 12,00 LA LEGGENDA DEI 100 BABBI NATALE, organizzato dall’ ITP club (il Terzo Polo) e il gruppo “Non Solo Lambretta” con arrivo in Piazzetta Franchi, Piazza Mazzini da Polo Giontella

dalle 17,30 alle 18,30 CONCERTO DI NATALE dei Cantori di Assisi presso la Chiesa San Cristoforo di Ospedalicchio

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ Set presso gli esercizi aderenti

dalle 19,00 CACCIA AL TESORO a cura di Associazione Culturale Chroma – Centro Storico

dalle 21,00 alle 22,00 CONCERTO DI NATALE del Coro Città di Bastia presso la Chiesa di San Michele Arcangelo