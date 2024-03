Bastia Classica. Domenica 10 marzo il terzo appuntamento

Alle ore 17.00 presso l’Auditorium Sant’Angelo, sempre ad ingresso libero, un bellissimo concerto con un duo di recente formazione che vede alla viola Francesca Senatore e al pianoforte Francesca Bandiera. Il Festival di musica classica promosso dal Comune di Bastia – assessorato alla Cultura, con la direzione artistica di Cristina Capano per il terzo appuntamento propone un programma tutto dedicato al romanticismo, con la Romanza op. 85 per viola e pianoforte di Max Bruch, Märchenbielder op. 113 di Robert Schumann e la Sonata op. 120 n. 1 di Johannes Brahms.

Entrambe neodiplomate al corso di alto perfezionamento in Musica da camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida di Ivan Rabaglia e Carlo Fabiano, frequentano attualmente, come Duo, il Master di II livello in musica da camera tenuto dal Trio di Parma e da Pierpaolo Maurizi. Entrambe provengono da scuole di eccellenza: Francesca Senatore dalla Stauffer Center for Strings di Cremona con Bruno Giuranna e l’HKB di Berna, nella classe di Patrick Jüdt, con cui attualmente prosegue gli studi di viola; Francesca Bandiera diplomata al Conservatorio “N. Sala” di Benevento consegue con lode e menzione speciale entrambe le lauree di I e II livello per perfezionarsi dal 2015 con Orazio Maione. Nell’opening un giovane pianista studente al Conservatorio Morlacchi di Perugia e al Liceo Musicale Mariotti, Alessio Sinagra che ci farà ascoltare la Toccata in mi minore BWV 914 di Johann Sebastian Bach e la famosissima Ballata n. 1 in sol minore op. 23 di Fryderyk Chopin.