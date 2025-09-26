Bastia Umbra, ripartono le attività della scuola musicale

Record di iscrizioni per l’anno scolastico 2025-26

L’istituto musicale comunale del territorio umbro ha inaugurato ufficialmente il nuovo ciclo didattico dal 1° ottobre, registrando un’affluenza straordinaria di studenti per la stagione formativa 2025-2026.

La struttura educativa ha confermato il proprio radicamento nel tessuto sociale locale, attraendo un numero elevato di aspiranti musicisti di tutte le età. L’iniziativa ha riscosso particolare successo grazie ai risultati ottenuti durante il precedente anno accademico, culminati nell’apprezzato programma “Suonare 2025” che ha coinvolto l’intera comunità.

L’offerta didattica si articola in tre macro-aree distinte. Il settore classico propone lezioni di pianoforte, strumenti ad arco, fiati in legno e ottone, includendo violino, violoncello, flauto, oboe, clarinetto, saxofono, tromba, corno e trombone, oltre al canto lirico e alla musica cameristica. L’ambito contemporaneo presenta invece canto moderno, chitarra elettrica e acustica, basso elettrico, batteria e tastiere elettroniche, arricchito da laboratori di ensemble rock e pop.

Il programma teorico comprende elementi di teoria musicale, lettura dello spartito ed educazione dell’orecchio musicale, accompagnati da percorsi specifici per l’infanzia. Gli allievi partecipano inoltre a laboratori di gruppo e progetti collettivi, con esibizioni programmate durante l’intero calendario scolastico.

Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni dell’assessore alla Cultura Paolo Ansideri e del direttore Egidio Flamini, la pratica musicale rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo delle capacità cognitive, emotive e sociali degli studenti di ogni fascia d’età, favorendo concentrazione, sensibilità e spirito collaborativo.

Il successo dell’iniziativa deriva dalla collaborazione consolidata tra l’Ufficio Cultura dell’amministrazione comunale e l’Associazione Faremusica, supportata dalla competenza professionale del corpo docente. Questa sinergia ha garantito negli anni qualità educativa, continuità didattica e un’offerta formativa capace di valorizzare le potenzialità artistiche del territorio.

La presenza significativa di studenti adulti testimonia come l’apprendimento musicale costituisca un percorso di crescita personale valido in qualsiasi momento della vita. L’ambiente didattico si caratterizza per serietà, accoglienza e stimolo alla creatività, elementi che hanno contribuito al consolidamento della reputazione dell’istituto.

Le famiglie e i singoli interessati possono ottenere informazioni dettagliate contattando la segreteria dell’Associazione Faremusica al numero 393 993 2752 oppure via email all’indirizzo faremusica.segreteria@gmail.com.

La direzione dell’istituto ha espresso l’augurio di un anno ricco di soddisfazioni per tutti gli iscritti, rinnovando l’invito a considerare la musica come esperienza di crescita sia individuale che collettiva. La scuola intende proseguire la propria missione educativa con energia rinnovata, consolidando ulteriormente il proprio ruolo di riferimento culturale per la comunità di Bastia Umbra e dell’intera zona.