Riprendono visite guidate alla Bastia che fu domenica

Itinerario storico-naturalistico con apericena finale

Dopo la pausa estiva, l’Associazione Bastia Città rilancia le iniziative dedicate alla scoperta del territorio e alla valorizzazione della storia locale. Domenica 7 settembre, alle ore 16:00, la partenza è prevista dalla Chiesetta di San Nicolò, situata sotto il Ponte sul Chiascio, per il Terzo itinerario storico-naturalistico dedicato all’origine e allo sviluppo della Bastia, un tempo nota come Insula Romana.

L’evento, curato da Carlo Bizzarri, propone una passeggiata che unisce storia e natura, con tappe tra i luoghi simbolo della città e del suo passato imprenditoriale. Il percorso include la visita al sito archeologico, dove sono visibili tracce significative della laboriosità dei bastioli, e un approfondimento sulle antiche fornaci di laterizi, testimonianza concreta dell’ingegno locale.

La camminata si conclude presso il Centro Sociale San Bartolo, dove è previsto un apericena al costo di 12 euro, con panini, pizza, acqua e cocktail analcolico creato appositamente dallo staff Zeroalcohol. L’iniziativa si propone di favorire la socialità, la cittadinanza attiva e il piacere di condividere il territorio in compagnia.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 392 4659200. La presidente dell’associazione, Silvana Moretti, sottolinea l’importanza di questi momenti per conoscere la storia della città e rafforzare i legami tra cittadini.

Le attività riprese dopo l’estate confermano l’impegno dell’associazione nel promuovere eventi culturali e momenti di aggregazione, ponendo al centro patrimonio, socialità, tradizione, territorio, storia, cultura, cittadinanza, educazione.