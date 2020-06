Aborto terapeutico, avere un figlio è una scelta individuale come la Fede

Di Francesco fratellini

Buona domenica. Premesso che personalmente sono contrario all’aborto, voglio però sottolineare che per parlarne bisognerebbe trovarsi nella situazione di una coppia che deve affrontare il dramma della scelta (perché anche per l’uomo è un dramma).

Per questo sono fermamente convinto che certe scelte non possono essere condizionate da norme che vanno a incidere sulla scelta libera delle persone. Come la Fede è una scelta individuale, intima, personale che anche se poi vissuta in comunità, non può essere imposta dalla legge, così la scelta di avere o meno un figlio deve interessare la sfera individuale della coppia pur avendo risvolti sociali. Da cittadino di Centrodestra, sono rimasto sorpreso dalla superficialità con cui il governo regionale è intervenuto sull’aborto terapeutico, più per “accontentare” alcuni referenti politici (che a mio avviso possono essere paragonati ai talebani di casa nostra) che per una volontà politica chiara.

Mi domando se tutte le forze politiche (comprese le liste civiche) siano state coinvolte preventivamente nella decisione e se sia stato considerato che si è andati in contraddizione con le norme di cautela “Covid-19” che vanno nella direzione di far frequentare gli ospedali a meno pazienti possibile.

Ho anche il dubbio che la Presidente non sia stata pienamente consapevole di quello che sta scritto nella delibera che è stata approvata in cui è stato “inserito” un passaggio che è intervenuto sull’aborto terapeutico. Questo mio dubbio nasce dalle ultime dichiarazioni della stessa Tesei che in una specie di marcia indietro si è detta pubblicamente disponibile a rivedere la sua posizione e ad intervenire in merito qualora il Ministero della Salute cambiasse le linee di indirizzo sul tema.

Stendiamo poi un velo pietoso sulla figuraccia fatta con risvolti nazionali da un noto politico di CDX

