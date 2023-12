Incidente stradale a Bastia Umbra, auto si ribalta dopo schianto c’era anche un bambino a bordo 📸 foto

Incidente stradale a Bastia Umbra, auto si ribalta dopo schianto c’era anche un bambino a bordo

Sabato mattina a Bastia Umbra, una tranquilla giornata è stata interrotta da un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. L’incidente è avvenuto in zona XXV Aprile, precisamente all’incrocio tra via Monte Vettore e via Lago Garda. Una delle auto è stata ribaltata a seguito dello schianto, creando una scena di caos e confusione.

I soccorritori, arrivati sul posto, si sono trovati di fronte a questa scena drammatica. Tra loro c’erano la polizia locale di Bastia Umbra, i vigili del fuoco di Assisi, un’ambulanza e un’automedica. Hanno lavorato insieme per gestire la situazione e soccorrere le persone coinvolte nell’incidente.

Le persone all’interno dei veicoli sono state trasportate negli ospedali di Perugia e Assisi per ulteriori accertamenti. Tra gli occupanti c’era anche un bambino, che viaggiava in auto con suo padre.

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. Non è chiaro come sia accaduto esattamente e quale delle due auto abbia preso in pieno l’altra. Tra le ipotesi al vaglio ci sono due scenari possibili: la Dacia Duster che andava verso la rotatoria e la Fiat Punto che usciva da via Lago di Garda, oppure l’opposto.

Le indagini sono in corso per determinare la dinamica esatta dell’incidente e stabilire le responsabilità.