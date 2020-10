Sette ragazzi segnalati alla prefettura per consumo di droga

I carabinieri di Bastia Umbra, nell’ultimo fine settimana, hanno controllato circa 60 persone. I controlli rientrano nell’ambito dei servizi predisposti alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un gruppo di ragazzi è stato trovato in un circolo ricreativo con atteggiamento sospetto. Sette di loro sono stati trovati in possesso di droga e sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia e sequestrati 18 grammi circa di droga. Durante i medesimi controlli veniva denunciato un extracomunitario gravato dalla misura del foglio di via obbligatorio nel Comune di Bastia Umbra per anni tre.