Impresa e Sviluppo per Bastia, carta e penna e scrive a tutti

All’amministrazione, alle associazioni di categoria e di promozione sociale di Bastia Umbra.

Viste le persistenti incertezze incombenti sul nostro “Palio de San Michele” a causa dell’emergenza Covid-19, la neo costituita associazione “Impresa e Sviluppo per Bastia”, certa della volontà di tutte le componenti socio economiche e amministrative di Bastia, offre la massima disponibilità nel collaborare attivamente per elebarare soluzioni atte garantire lo svolgimento del Palio o in alternativa la pianificazione di eventi sostitutivi .

Si propone in tal senso la costituzione di un tavolo partecipato con l’Ente Palio, i Rioni, l’Amministrazione Comunale, la Proloco ed i responsabili di categoria quali Confcommercio, FIPE,Confesercenti, CNA , Confartigianato e tutte le associazioni no profit del nostro territorio per affrontare e provare a risolvere insieme le oggettive criticità organizzative e salvaguardare così quel motore di aggregazione per la nostra Bastia che il Palio rappresenta.

Certi di una pronta risposta per una proficua collaborazione,

Moreno Ricci – Impresa e Sviluppo per Bastia