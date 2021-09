Contoterzisti UNCAI presenti ad Agriumbria a Umbriafiere a Bastia Umbra

L’associazione Contoterzisti Umbria UNCAI prende parte ad Agriumbria (a Bastia Umbra dal 17 al 19 settembre). L’appuntamento che li vedrà protagonisti è il seminario (accessibile a tutti sui canali facebook e youtube di Confagricoltura Umbria) “Agricoltura 4.0, tecnologie e servizi per le imprese umbre” del 18 settembre alle ore 12. Interverranno il presidente di RTK 2.0 Rufo Ruffo, Marco Miserocchi di Topcon Agriculture, il direttore di Cratia Srl Alessandro Sdoga e il presidente di Contoterzisti Umbria Sergio Bambagiotti.

“Invito tutti anche a visitare lo stand Confagricoltura nel padiglione 7 che ospita anche noi Contoterzisti – Sergio Bambagiotti, consigliere Uncai oltre che presidente di Contoterzisti Umbria -, dove sarà possibile vedere in anteprima un agribot, un prototipo di veicolo elettrico costruito a partire da una piattaforma robotica capace di effettuare rilievi e monitoraggio in campo”.

Si tratta di una edizione straordinaria, settembrina, di Agriumbria che inaugura il nuovo calendario delle manifestazioni dedicate all’agricoltura dando un concreto segnale di ripartenza: “Il rilancio dell’economia primaria passa anche dai grandi eventi come la rassegna di Bastia, dove è sempre ben rappresentata anche la meccanica agricola, soprattutto con case costruttrici specializzate. Per questo era importante per noi essere presenti. Contoterzisti Umbria è la prima associazione di agromeccanici della regione, e rappresenta le principali imprese umbre del settore, protagoniste della ripresa economica –covid del Centro Italia con investimenti importanti in macchine agricole”, aggiunge Bambagiotti, ricordando che in Umbria sono state immatricolate 274 trattrici nei primi sei mesi del 2021.