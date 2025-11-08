Degrado alla scuola “XXV Aprile”, appello per interventi

Denuncia anonima segnala gravi criticità strutturali e igieniche

Gravi problemi di manutenzione e sicurezza alla scuola primaria “XXV Aprile” sono stati segnalati in una lettera inviata in forma anonima alle autorità competenti. Il documento denuncia una situazione di degrado diffuso e persistente, con disservizi che mettono a rischio la sicurezza e il benessere degli alunni e del personale scolastico.

Da mesi, si legge nella segnalazione, i bagni dell’edificio presentano perdite d’acqua e allagamenti frequenti, dovuti a rubinetti difettosi. Gli interventi di riparazione, quando avvengono, richiedono diversi giorni, costringendo studenti e insegnanti a utilizzare servizi igienici in condizioni precarie e non conformi agli standard minimi di igiene.

Un’altra criticità riguarda l’impianto di riscaldamento. Le bocchette, secondo quanto riferito, non sarebbero mai state pulite o sanificate dalla data di apertura della scuola, nonostante le richieste ripetute del personale. Una condizione che solleva preoccupazioni per la qualità dell’aria in un ambiente frequentato quotidianamente da bambini.

La lettera evidenzia anche problemi strutturali interni: diversi pannelli del soffitto risultano mancanti o spostati, lasciando visibili cavi elettrici e aperture da cui sarebbero penetrati piccoli animali, tra cui roditori. In più, molte porte interne presentano maniglie difettose, con episodi in cui intere classi sono rimaste bloccate all’interno delle aule.

Le infiltrazioni d’acqua dal tetto aggravano ulteriormente la situazione. Nei giorni di pioggia, l’acqua si riversa nei corridoi, rendendo i pavimenti scivolosi e pericolosi. Anche i tendaggi delle aule, mai sottoposti a lavaggio, risultano impolverati e in cattivo stato, contribuendo a un ambiente poco salubre.

Sul fronte della sicurezza esterna, la denuncia segnala che le porte di emergenza non si chiudono correttamente e possono essere facilmente aperte dall’esterno, compromettendo la funzione di protezione dell’edificio. Il parcheggio coperto, destinato al personale, è descritto come abbandonato, sporco e privo di manutenzione, con infiltrazioni d’acqua e rifiuti accumulati.

Ulteriori problemi riguardano la mensa scolastica: il montacarichi destinato al trasporto dei pasti verso il piano sotterraneo è fuori uso da tempo, impedendo il corretto trasferimento del cibo e costringendo il personale ad adottare soluzioni improvvisate. Tale condizione, secondo la segnalazione, comporta rischi sia per la sicurezza del lavoro sia per l’igiene alimentare.

L’insieme di queste criticità delinea un quadro di grave incuria, che contrasta con il ruolo educativo e sociale della scuola pubblica. Chi ha redatto la denuncia chiede che l’Amministrazione comunale e gli uffici tecnici intervengano con urgenza per restituire dignità, sicurezza e decoro all’edificio, sottolineando che le ripetute segnalazioni del personale scolastico non hanno finora prodotto risultati concreti.

L’appello si conclude con un invito alle istituzioni e alla cittadinanza a non ignorare la situazione, affinché la scuola “XXV Aprile” possa tornare a essere un luogo accogliente, sicuro e adeguato alla formazione dei più piccoli.