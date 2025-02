Universo insieme: un progetto per l’inclusione scolastica attraverso la tecnologia e la creatività

L’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Bastia Umbra è lieto di annunciare l’avvio del progetto “UniVerso insieme” in collaborazione con Pepita Cooperativa Sociale finalizzato a stimolare il dialogo e lo scambio fra ragazzi portatori di disabilità o difficoltà di vario genere con il resto della comunità scolastica.

Il laboratorio, rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, mira ad abbattere le barriere che si incontrano in contesti come la scuola, mettendosi in gioco esprimendo la propria identità, il proprio vissuto, emozioni, sensazioni ed esperienze personali, riflettendo attivamente su cosa favorisce gli atteggiamenti di indifferenza, individualismo ed egoismo. Il fine è quello di promuovere l’empatia e il rispetto attraverso differenti linguaggi e metodologie dinamiche.

I formatori di Pepita utilizzeranno i kit di Lego Education SPIKE come mezzo ludico e didattico per stimolare pensieri e riflessioni sulla specifica tematica dell’inclusione. Il laboratorio proposto si inserisce nell’ambito delle discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), che promuovono un apprendimento integrato e multidisciplinare, utile per sviluppare competenze come il problem-solving, il pensiero critico e la collaborazione.

In particolare, l’attività utilizzerà strumenti di robotica educativa per affrontare il tema dell’inclusione in modo pratico e concreto e sarà articolata in quattro incontri che coinvolgeranno 40 studenti, tra cui ragazzi con disabilità, i quali sperimenteranno il valore della collaborazione e del confronto al fine di comprendere che la diversità rappresenta una risorsa fondamentale per trovare soluzioni innovative.

A conclusione del percorso, ogni gruppo illustrerà il proprio progetto, il percorso intrapreso e le sfide affrontate, stimolando un dialogo aperto sui risultati raggiunti e sull’importanza di costruire una società più equa e accessibile. Un progetto innovativo che rappresenta un importante opportunità di sviluppo e crescita personale per i nostri ragazzi e ragazze, educando ai valori dell’inclusione, del rispetto delle differenze e della solidarietà.