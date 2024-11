Il PD confermato primo partito a Bastia e in Umbria

Il PD confermato – Il Partito Democratico (PD) si conferma il primo partito sia a Bastia Umbra, dove raccoglie quasi il 27% delle preferenze, sia in tutta la regione Umbria, con un risultato del 30,23% dei voti complessivi. Questi dati sottolineano il ruolo centrale del PD come fulcro della coalizione progressista guidata da Stefania Proietti, che si è imposta come forza politica determinata a contrastare le divisioni promosse dalle destre.

I risultati delle urne

Le urne hanno confermato la fiducia degli elettori verso la coalizione progressista, che ha interpretato il voto come un mandato chiaro per proseguire nel cammino del cambiamento e nell’ascolto delle istanze dei cittadini. La coalizione di centro-sinistra, sostenuta dal PD, ha conquistato un ampio consenso grazie a un programma basato su inclusività, competenza e unità d’intenti.

A Bastia, il PD si attesta al 27%, confermandosi il principale riferimento politico locale. A livello regionale, con il 30,23% delle preferenze, rafforza la sua posizione di leadership politica, consolidando il ruolo della coalizione nel panorama umbro.

L’impegno del PD

Il PD di Bastia ha ribadito il proprio impegno a restare vicino ai cittadini, ascoltando le loro richieste e lavorando per il bene della comunità. In una nota, i rappresentanti locali del partito hanno espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, dichiarando: “La fiducia che ci avete accordato ci onora e ci responsabilizza. Siamo consapevoli che il cammino del cambiamento sarà lungo, ma siamo determinati a lavorare con dedizione per ripagare il vostro supporto”.

Il ruolo di Stefania Proietti

Stefania Proietti, figura di riferimento della coalizione progressista, è stata riconosciuta come un simbolo di unità e competenza. La sua leadership ha permesso alla coalizione di raggiungere un consenso significativo, sia a livello locale che regionale. Proietti ha dichiarato: “Questo risultato è una vittoria della collettività e della pluralità. Continueremo a lavorare per un’Umbria più giusta e inclusiva, contrastando l’odio e le divisioni promosse dalle destre”.

Prospettive future

La coalizione ha sottolineato la necessità di un impegno costante per affrontare le sfide del futuro, mantenendo saldo il dialogo con i cittadini. Tra le priorità indicate, emergono il rafforzamento delle politiche sociali, la tutela ambientale e lo sviluppo economico sostenibile.

Il PD ha ribadito che il cambiamento richiederà tempo e determinazione, ma ha garantito il proprio impegno nel perseguire gli obiettivi prefissati, con il supporto e la partecipazione attiva della comunità.