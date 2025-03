La segnaletica non basta, servono anche regolari controlli

A chiedere i controlli in Via Todi contro la sosta selvaggia dei mezzi pesanti è Fratelli d’Italia

“Nonostante la segnaletica recentemente apposta, ci dispiace constatare come persista la sosta dei mezzi pesanti. Riteniamo che sia arrivato il momento di mettere concretamente mano alla situazione, divenuta insostenibile per i residenti della via. Servono controlli regolari ed eventuali sanzioni da parte della Polizia Locale visto che a poco o nulla sembra essere servita l’apposita segnaletica che vieta la sosta dei mezzi pesanti per tutto l’arco delle 24 ore. Ci appare inoltre singolare il fatto che in Consiglio Comunale sia stata bocciata la mozione presentata dai gruppi consiliari di opposizione avente ad oggetto tale divieto, salvo poi veder apposta l’apposita segnaletica. Il nostro auspicio è che non sia servita solo per zittire le legittime richieste dei residenti. Vista la bocciatura e i mancati controlli ci sorge dunque il sospetto che si sia trattato della solita iniziativa di facciata e che manchi la volontà politica di tutelare i cittadini, in questo caso quelli di Via Todi”. E’ quanto scrive il Circolo FDI Bastia Umbra.