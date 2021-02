Pd Bastia, siamo lieti di veder accolta la nostra proposta per i nuovi nati

Il Gruppo Consiliare del PD di Bastia Umbra più volte si è fatto promotore di iniziative a sostegno della maternità e della genitorialità, in Consiglio Comunale e nei tavoli tecnici preposti.

© Protetto da Copyright DMCA

Di seguito alleghiamo le proposte espresse dal Consigliere Comunale Luisa Fatigoni in sede di Tavolo Pari Opportunità (18/11/2020) e protocollate in data 23 Novembre 2020: creazione di un gruppo di “mamme peer”, istituzione di un albo comunale delle baby sitter, bonus dei nuovi nati nell’anno della pandemia.

Vedere accolta la nostra iniziativa di donare un kit nascita per i nuovi nati nel 2021 da ritirare in Farmacia Conunale ci riempie di orgoglio, poiché (contrariamente a quanto affermato recentemente dal Sindaco Paola Lungarotti) ciò dimostra che la nostra è una opposizione costruttiva, che ha a cuore lo sviluppo e il miglioramento della città.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo è fondamentale l’attenzione alle nuove generazioni e alla maternità. Quest’ultima, a causa della pandemia e della decostruzione della rete sociale, viene vissuta come un’esperienza ricca di ansie, perplessità e solitudine. Degli amministratori lungimiranti e attenti al benessere dei cittadini hanno il compito di limitare tali situazioni, attuando proposte come quelle di cui continuiamo a farci portavoce.