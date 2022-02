Le iniziative a Bastia per il giorno del ricordo 2022 10 febbraio

Il programma di iniziative del Comune di Bastia Umbra per il 10 Febbraio, Giorno del Ricordo, inizierà Lunedì 7 Febbraio, con l’iniziativa “Leggere per ricordare”, letture online per le scuole secondarie di secondo grado a cura della Biblioteca Comunale, che proseguiranno fino a Sabato 12 Febbraio. (prenotazione obbligatoria bibliotecabastia@sistemamuseo.it 075 8005325). Nei giorni dal 7 al 12 Febbraio in Biblioteca sarà allestito uno scaffale con una sezione bibliografica dedicata al Giorno del Ricordo e alle tematiche inerenti.

di Cinzia Mortolini

Mercoledì 9 Febbraio ci sarà la testimonianza dell’esule istriana Fiore Filippaz, in videoconferenza, evento online dedicato alle scuole, a cui parteciperanno il Sindaco Paola Lungarotti e il Dirigente scolastico Carlo Menichini (I.I.S. Polo Bonghi), l’Assessore alle Politiche scolastiche Daniela Brunelli.

Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 Febbraio di ogni anno, che ricorda le sofferenze drammatiche legate all’esodo giuliano-dalmata che coinvolse 350mila persone. Istituita con la legge 30 Marzo 2004 n.92 in ricordo delle vittime delle foibe.

Si ringraziano le insegnanti e le scuole che hanno partecipato al progetto e il Tavolo Comunale per le Pari Opportunità, C.U.G. comunale, Sistema Museo – Biblioteca Comunale “A.La Volpe”, IRCI Ist. Regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata.