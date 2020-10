Accesso ai cimiteri comunali, tutte le regole da rispettare

La giunta ricorda le regole base per l’accesso ai cimiteri comunali, visto l’acuirsi della pandemia, per permettere ai cittadini di visitare le tombe dei defunti, sono inoltre sospesi i lavori nei cantieri dei cimiteri comunali. Nello specifico, vista l’apertura dei cimiteri comunali anche lunedì 2 novembre (orario 8 – 17) si raccomanda quanto più possibile di scaglionare le visite ai propri cari defunti evitando i giorni del fine settimana. E’ inoltre fatto divieto di accedere all’interno dei cimiteri comunali con gli automezzi privati da parte di coloro che risultano in possesso di idonea autorizzazione rilasciata dal competente servizio comunale e di sospendere i lavori e approntare i cantieri in modo da non creare pericoli ai visitatori da parte di tutte le imprese edili operanti all’interno dei cimiteri fino al 2 novembre 2020. Per innaffiare è consentito l’uso di contenitori personali che non devono essere abbandonati all’interno del cimitero ed è bene igienizzarsi e/o lavarsi con sapone neutro le mani frequentemente quando si toccano superfici comuni (maniglie delle porte del bagno, corrimano delle scalette, rubinetti…) o, se possibile, indossare i guanti in lattice monouso. In tutta l’area cimiteriale è fatto obbligo di indossare la mascherina, sono vietati assembramenti e va mantenuta la distanza interpersonale di un metro; a vigilare, saranno i volontari Auser. “La visita ai nostri cari, specialmente nelle festività a loro dedicate, è per tutti noi una necessità affettiva, familiare, religiosa. A loro dedichiamo un pensiero e una presenza nel rispetto delle norme basilari. Anche questo è segno di affetto e rispetto verso di loro”, ricorda il sindaco Paola Lungarotti. F.L.