Salmonella a Bastia Umbra: sospese le mense scolastiche

Negli ultimi giorni, le autorità di Bastia Umbra hanno affrontato un’emergenza sanitaria legata a diversi casi di Salmonella riscontrati nelle mense scolastiche. L’infezione ha colpito alcuni alunni e ha portato all’adozione di misure precauzionali per contenere il contagio. Il 10 ottobre, l’ASL ha ufficialmente disposto la sospensione delle attività di ristorazione collettiva nel centro di cottura di Via Pascoli e in vari punti terminali della distribuzione.

La vicenda ha avuto inizio con segnalazioni informali di casi sospetti di Salmonella nella scorsa settimana. A seguito di tali segnalazioni, il Comune si è attivato tempestivamente per richiedere la sanificazione degli ambienti scolastici. Il 7 ottobre, l’amministrazione ha inviato una PEC all’ASL per sollecitare chiarimenti e maggiori informazioni sulla gestione del problema. La risposta ufficiale da parte dell’ASL è arrivata il giorno successivo, contenente una guida sui sintomi e le misure preventive da adottare per limitare la trasmissione dell’infezione. Il documento è stato subito distribuito a genitori, scuole e asili nido.

Il batterio della Salmonella, responsabile di numerose infezioni, può essere trasmesso attraverso cibi contaminati come uova, pollame poco cotto, carne di manzo o maiale, e latticini non pastorizzati. L’infezione può causare gastroenteriti e, se non trattata adeguatamente, può comportare gravi complicazioni.

Nonostante l’assenza di indicazioni iniziali da parte dell’ASL per la chiusura delle mense, le autorità locali hanno continuato a monitorare attentamente la situazione. Il 10 ottobre, a seguito di un sopralluogo nelle mense scolastiche, è emersa una preoccupazione crescente riguardo alla serietà dell’infezione. In via precauzionale, è stata disposta la sospensione dell’attività del centro di cottura e la distribuzione di pranzi alternativi ai bambini, preparati in un luogo differente rispetto a quello coinvolto nella contaminazione.

Nel corso della giornata, la situazione è stata ulteriormente chiarita dall’ASL, che ha comunicato la sospensione della ristorazione scolastica presso il centro di cottura Via Pascoli e i seguenti punti terminali: Infanzia Via Pascoli, Infanzia e Primaria Costano, Infanzia e Primaria XXV Aprile, Infanzia e Primaria Borgo, Primaria Don Bosco e Nido San Lorenzo. Sono invece rimasti operativi il Nido di Via Pascoli e le scuole di Ospedalicchio.

Il provvedimento è stato seguito da un immediato cambio del personale incaricato della cottura e della distribuzione dei pasti. Tutti gli addetti coinvolti sono stati sostituiti con nuovi operatori, estranei ai fatti. La misura preventiva ha lo scopo di ridurre al minimo i rischi di ulteriore contaminazione e di garantire la sicurezza alimentare degli alunni.

L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco e dall’assessora Elisa Zocchetti, insieme alla responsabile dei servizi scolastici Giusy Anatra, ha sottolineato l’importanza di affrontare la questione senza creare allarmismi. Hanno inoltre espresso la loro gratitudine nei confronti dei genitori e degli operatori scolastici per la collaborazione e la comprensione dimostrate in questi giorni difficili.

La priorità è stata sempre quella di garantire la salute e la sicurezza dei bambini e delle loro famiglie. Sebbene l’infezione da Salmonella possa essere gestita efficacemente, la diffusione di informazioni tempestive e la messa in atto di misure preventive adeguate sono state fondamentali per limitare l’impatto dell’incidente.

Le scuole coinvolte hanno lavorato a stretto contatto con le autorità locali e sanitarie per assicurarsi che le norme di sicurezza venissero rispettate e che gli ambienti scolastici fossero sanificati in modo corretto. Il Comune ha inoltre garantito che, qualora vi fossero ulteriori sviluppi, le famiglie sarebbero state prontamente informate e coinvolte in ogni decisione presa per la tutela dei loro figli.

Nonostante la gravità della situazione, la gestione dell’emergenza ha evidenziato una risposta rapida e coordinata da parte di tutte le istituzioni coinvolte. La collaborazione tra il Comune, le scuole, l’ASL e la cooperativa che gestisce il servizio mensa è stata cruciale per ridurre al minimo i disagi e assicurare una comunicazione costante con i genitori.

In attesa dei risultati definitivi delle indagini condotte dall’ASL, che chiariranno le cause esatte della contaminazione, l’amministrazione comunale ha confermato che continuerà a monitorare la situazione e a prendere tutte le misure necessarie per proteggere la salute pubblica. Eventuali aggiornamenti e nuovi sviluppi saranno comunicati in tempo reale.

L’infezione da Salmonella, pur essendo un problema comune che colpisce ogni anno numerose persone, richiede sempre un’attenzione particolare quando coinvolge ambienti frequentati da bambini. Le autorità sanitarie locali, pur mantenendo la calma, non sottovalutano la gravità della situazione e continueranno a lavorare a stretto contatto con tutti gli attori coinvolti fino a quando non sarà garantita la completa sicurezza delle mense scolastiche.

La comunità di Bastia Umbra attende ora ulteriori indicazioni da parte delle autorità competenti, ma può contare su una gestione trasparente e responsabile dell’emergenza sanitaria.