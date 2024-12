Mensa scolastica, bocciata la sospensione dei pagamenti, perché?

Mensa scolastica – “L’Amministrazione comunale ha respinto la proposta avanzata dai gruppi di Centrodestra – Fratelli d’Italia, Lungarotti Sindaco e Civica per Bastia – di sospendere il pagamento della mensa per le 10 giornate in cui il servizio è stato pesantemente compromesso dai casi di salmonellosi. Una decisione grave e incomprensibile, che ignora i disagi subiti dalle Famiglie.

La maggioranza Pecci ha giustificato il rifiuto con due argomenti deboli e poco credibili: la presenza di utenti morosi, che a loro dire renderebbe inopportuno concedere agevolazioni, e il timore che la Corte dei Conti possa giudicare la misura non motivata. Ma cosa c’entra la morosità con il diritto di non pagare per un servizio chiaramente non all’altezza?

Come Centrodestra, abbiamo anche cercato di trovare una soluzione di compromesso ragionevole, proponendo che la sospensione del pagamento fosse applicata almeno alle Famiglie in regola con i pagamenti. Anche questa proposta, di puro buon senso, è stata bocciata!

Questo dimostra l’incapacità del Centrosinistra di assumersi responsabilità e prendere decisioni che mettano al centro i Cittadini.

A peggiorare la situazione è stata la gestione del servizio nei giorni di emergenza: i pasti sono stati garantiti tramite un sistema di catering, con cibo trasportato dai punti cucina di Perugia e distribuito nei refettori locali. Un servizio inadeguato e pieno di criticità: i pasti caldi, distribuiti anche ad orari variabili, venivano confezionati in contenitori di plastica, sollevando dubbi sulla loro salubrità. Nonostante questi evidenti disagi, gli utenti sono state obbligati a usufruire di questo sistema senza alternative, nemmeno quella di poter portare il pasto da casa.

Eppure, in modo incoerente, agli studenti del tempo antimeridiano che si fermavano a scuola per attività pomeridiane era consentito portare il pranzo da casa.

Come si spiega questa disparità? Perché impedire alle famiglie di scegliere, se in altri contesti questa opzione era ammessa?

Noi del Centrodestra restiamo al fianco delle Famiglie, con l’impegno e la concretezza che da sempre ci contraddistinguono. Quando proponiamo soluzioni, lo facciamo per tutelare i Cittadini e rispondere ai loro bisogni, e non accettiamo giustificazioni inconsistenti né accuse faziose di strumentalizzare per fini propagandistici, che mal celano l’incapacità di ascoltare le esigenze della comunità.

Catia Degli Esposti – Consigliere Comunale Civica per Bastia

Fabrizio Raspa – Consigliere Comunale Civica per Bastia

Francesca Sforna – Consigliere Comunale Fratelli d’Italia

Giulio Provvidenza – Consigliere Comunale Paola Lungarotti Sindaco

Paola Lungarotti – Consigliere Comunale Paola Lungarotti Sindaco

Stefano Santoni – Consigliere Comunale Fratelli d’Italia