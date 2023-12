Bastia 1924 si prepara per l’ultima partita del girone di andata

Domenica prossima, il Bastia calcio 1924 si prepara per un importante incontro in trasferta. La squadra affronterà l’Amerina 1950 ad Amelia, in quella che sarà l’ultima partita del girone di andata prima della pausa natalizia. L’Amerina 1950, attualmente ultima in classifica, ospiterà il Bastia 1924 in una partita che promette di essere emozionante.

L’incontro si svolgerà domenica 17 dicembre alle ore 14:30 allo stadio Comunale di Amelia. Sarà un’occasione per il Bastia 1924 di mostrare le proprie abilità e strategie di gioco, e per l’Amerina 1950 di cercare di migliorare la propria posizione in classifica.

A dirigere l’incontro sarà il signor Michele Spadoni della sezione di Terni. Sarà coadiuvato da Alessio Bacci e Walter Santarelli, entrambi della sezione di Foligno. La loro esperienza e competenza garantiranno che la partita si svolga in modo equo e secondo le regole.

Questo incontro rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre. Per il Bastia 1924, è l’opportunità di concludere il girone di andata con una vittoria in trasferta. Per l’Amerina 1950, è la possibilità di guadagnare punti preziosi per risalire la classifica.

In attesa dell’incontro, sia il Bastia 1924 che l’Amerina 1950 si stanno preparando intensamente. Entrambe le squadre sono determinate a dare il massimo e a offrire uno spettacolo appassionante ai loro tifosi. Non vediamo l’ora che arrivi domenica!