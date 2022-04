Vivi Altotevere Sansepolcro al Degli Esposti, Bastia a caccia di punti

Domenica al Carlo degli Esposti alle ore 15:00, il Bastia 1924 ospiterà il Vivi Altotevere Sansepolcro. Il Bastia è in cerca disperata di punti per la permanenza in Eccellenza, mentre il Sansepolcro è in una posizione di classifica tranquilla. L’incontro sarà diretto dal signor Vincenzo Oristanio della sezione di Perugia, sarà assistito nell’occasione da Jacopo Vagnetti e Jacopo Goretti anche loro della sezione di Perugia.