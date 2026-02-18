10eLotto, vincita da 20mila euro centrata a Bastia Umbra

Tracollo Juve in Turchia, il Galatasaray fa festa per 5-2 ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – La Juventus vive una serata da incubo in Turchia ed esce dall’Ali Sami Yen con le ossa rotte e con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Il Galatasaray allenato da Buruk rifila nell’andata del play-off un perentorio 5-2 ai ragazzi di Spalletti, protagonisti di un secondo tempo nefasto e […]

Immigrazione, Meloni “Chi non rispetta le leggi italiane non è benvenuto” ROMA (ITALPRESS) – “Un cittadino algerino irregolare in Italia, che ha alle spalle 23 condanne, tra le quali lesioni per aver picchiato una donna a calci e pugni, non potrà essere trattenuto in un Cpr, nè trasferito nel centro in Albania per il rimpatrio.Per lui, alcuni giudici hanno stabilito addirittura non solo che non ci […]

Ministro Ghazaleh “Giordania hub per l’espansione delle aziende europee” ROMA (ITALPRESS) – La Conferenza sugli investimenti Giordania-Ue è un’opportunità per le aziende europee, per “iniziare a investire e utilizzare la Giordania come hub per la loro futura espansione”. E’ l’opinione del ministro degli Investimenti giordano, Tareq Abu Ghazaleh, che in un’intervista all’agenzia Italpress ha parlato della Conferenza sugli investimenti Giordania-Ue, in programma il prossimo […]

Chivu “Su caso Inter-Juve parlato in troppi”, Bastoni “Ho accentuato contatto” Il tecnico nerazzurro e il difensore chiudono cosi' le polemiche dopo il match con i bianconeri

Oro Italia nell’inseguimento a squadre di Pattinaggio velocità MILANO (ITALPRESS) – Arriva dal pattinaggio di velocità e dall’inseguimento a squadre, la 24a medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti conquistano l’oro, che bissa quello ottenuto nel 2006 da Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello, Matteo Anesi e Stefano Donagrandi. Gli azzurri lo ottengono in rimonta, dopo essersi […]

Casa Slovenia nel cuore di Cortina, quando lo sport è veicolo di promozione L'Olimpiade invernale italiana come opportunita' di dare una spinta in piu' al turismo

Cina, per la Festa di Primavera gli incassi al box office superano 1 mld di yuan PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A soli tre giorni dall’inizio della festività, gli incassi al box office della Festa di Primavera, in Cina, comprese le prevendite, hanno già superato il miliardo di yuan (circa 144 milioni di dollari Usa). I dati sono aggiornati a stamattina, martedì 17 febbraio. Il periodo di vacanza, iniziato domenica scorsa, durerà […]

Quando il dono diventa cura, nuovo reparto di Dialisi pediatrica al Bambino Gesù ROMA (ITALPRESS) – Nuovi spazi progettati per garantire maggiore qualità delle cure in un contesto sicuro e accogliente: è questa la fotografia del nuovo reparto di Dialisi pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, inaugurato oggi nella sede del Gianicolo alla presenza del Segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Pietro Parolin. La dialisi del Bambino Gesù […]

Tajani “Italia nel Board of Peace come Paese osservatore, soluzione equilibrata” ROMA (ITALPRESS) – “Il governo ha ritenuto opportuno presenziare, come paese osservatore, alla prima riunione del Board of Peace, in programma giovedì a Washington. Questo è certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso delle comunicazioni alla Camera sul Board of Peace […]