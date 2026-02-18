10eLotto, vincita da 20mila euro centrata a Bastia Umbra

Colpo in via Firenze: Bastia Umbra torna protagonista nel concorso
La fortuna fa tappa in Umbria con una vincita significativa al 10eLotto. Nel concorso di martedì 17 febbraio, come riportato da Agipronews, a Bastia Umbra è stato centrato un 9 da 20mila euro in una ricevitoria di via Firenze.
Una vincita che illumina la provincia di Perugia
Il premio rientra tra le principali vincite registrate nel concorso, che ha visto l’Umbria nuovamente protagonista grazie a un colpo secco e particolarmente fortunato. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul giocatore, come da prassi.
Premi per oltre 30 milioni nell’ultimo concorso
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 30,7 milioni di euro in tutta Italia, confermando il trend positivo del gioco numerico a distanza.
Dall’inizio dell’anno, i premi complessivi superano già i 562 milioni di euro, a testimonianza della grande partecipazione dei giocatori su tutto il territorio nazionale.
