Ultimi giorni per iscriversi all’Istituto Professionale Polo-Bonghi di Bastia Umbra

Ultimi giorni – Ancora pochi giorni per iscriversi all’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “Polo-Bonghi” di Bastia Umbra, una scuola all’avanguardia che prepara i giovani alle professioni del futuro.

Da due anni è attivo il corso di specializzazione per “Operatore web Community”, una figura che cura l’immagine aziendale e il marketing online attraverso strumenti come social media e siti internet. L’istituto di Viale Giontella, attento alle esigenze del mondo del lavoro e delle realtà aziendali locali, si impegna a rimanere aggiornato nell’era della digitalizzazione. Sempre più imprese utilizzano il web e i social network per farsi conoscere e promuovere i propri prodotti. Negli ultimi anni, sono emerse nuove professioni nel campo digitale, particolarmente richieste e ben retribuite in Italia e all’estero.

Il Polo-Bonghi risponde a queste esigenze con un corso che integra le tradizionali competenze economico-contabili con quelle innovative legate all’uso delle nuove tecnologie informatiche e del web. L’Operatore Web Community è un professionista che, oltre a conoscere le procedure contabili e amministrative, si occupa della promozione del brand aziendale sulle principali piattaforme online, padroneggiando le tecniche di comunicazione digitale. Questa figura professionale è sempre più richiesta in vari settori, dal commercio al turismo, all’enogastronomia, fino agli enti pubblici.

Il percorso di studio include materie professionalizzanti come Tecniche professionali dei servizi commerciali, Informatica e Tecniche della comunicazione, con un ampio utilizzo di attività laboratoriali. Numerose ore di alternanza scuola-lavoro e lo studio di due lingue straniere garantiscono un costante collegamento con il mondo delle imprese, offrendo ai diplomati dell’Ipsc Polo-Bonghi concrete e immediate opportunità di occupazione. Gli studenti sono seguiti da docenti tutor specializzati nell’utilizzo delle più moderne tecnologie e metodologie didattiche e usufruiscono di spazi confortevoli e aule innovative per percorsi personalizzati che valorizzano le potenzialità di ciascuno.

La scuola rappresenta un punto di riferimento per i giovani che desiderano formarsi in ambito commerciale e digitale, fornendo una preparazione completa e aggiornata. Con pochi giorni rimasti per iscriversi, l’Istituto invita gli interessati a cogliere l’opportunità di entrare in un percorso educativo che guarda al futuro.