Agenda della città di Bastia, Associazioni chiamate a raccolta

Nell’ambito di una serie di azioni integrate con l’obiettivo finale di rivitalizzare e rendere sempre più attrattivo il territorio di Bastia Umbra, si è tenuto ieri un incontro organizzato dall’Assessorato alla Cultura a cui erano stati invitati i rappresentanti delle Consulte e delle associazioni iscritte all’Albo per la realizzazione dell’AGENDA DELLA CITTA’ DI BASTIA UMBRA,

progettata per raccogliere, in un unico strumento di consultazione web, in maniera coordinata, più forte e riconoscibile, tutti gli eventi e le iniziative presenti in città, conferendo loro una visibilità ancora maggiore, uno strumento che sarà fruibile on –line.

Grazie alla modalità di vista come calendario mensile, gli utenti potranno evidenziare tutti gli appuntamenti di loro interesse, organizzati dai diversi attori che vorranno aderire all’iniziativa e usufruire di un nuovo strumento istituzionale integrato di promozione e comunicazione delle loro attività.

LEGGI ANCHE – Bastia, riaperta la Ludoteca Comunale Gianni Rodari

I rappresentanti delle Consulte e delle associazioni presenti sono stati invitati a formalizzare gli appuntamenti della propria programmazione così da poterli inserire nel calendario generale di eventi.

Il termine per la presentazione delle iniziative al Settore Cultura è stato fissato per il 4 Ottobre p.v., in vista della presentazione alla città della web app Visit Bastia che si terrà nella prima metà del mese.

Iniziative ed eventi possono essere comunicati agli uffici del Settore Cultura tramite le Consulte di riferimento all’indirizzo mail lorella.capezzali@comune.bastia.pg.it

oppure telefonicamente ai contatti 075 8018250 / 075 8018243

I dati raccolti nell’agenda della città saranno implementati ulteriormente con le attività organizzate dall’Amministrazione Comunale nel corso dell’anno.