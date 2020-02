A causa dell’epidemia da Coronavirus rimandata fiera Expo Casa

“La fiera Expo Casa è stata rimandata a data da destinarsi”. Lo ha comunicato il presidente di Umbriafiere, Lazzaro Bogliari, che ha voluto sottolineare la differenza tra “annullata” e “rimandata”. L’esposizione non è annullata e si terrà nell’anno corrente. “Ancora non sappiamo quando sarà fatta – ha aggiunto Bogliari – dipenderà da diversi fattori e con calendario alla mano, dopo aver capito quello che sta succedendo in Italia a causa del coronavirus, si potranno stabilire le nuove date. La fiera Expo Casa si sarebbe dovuta tenere dall’1 all’8 marzo 2020.

Poco dopo è arrivata la nota ufficiale de la società Epta Confcommercio Umbria, che scrive: “In considerazione degli ultimi eventi e nel rispetto degli espositori partecipanti e della sicurezza e tranquillità dei visitatori, ha deciso di rimandare la fiera Expo Casa. Le nuove date di Expo Casa 2020 verranno comunicate non appena verranno individuate dall’ente fiera e dalla società Epta. Per restare aggiornati visitare il sito: www.expo-casa.com e la pagina facebook: @expocasaitalia”.